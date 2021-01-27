milliyet.com.tr
• 27 Ocak 2021 - 16:04 • Son Güncelleme:
Son dakika: Kepazeliğin ucu bucağı yok! Aile boyu rezalet
Son dakika haberlere göre,16 yaşındaki kızı tarafından suçlanan isim, bir dönem yalnızca ABD'nin değil dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Trump'ın üst düzey danışmanının kızı, 'Annem üstsüz fotoğraf paylaşıyor' diye ortalığı ayağa kaldırdı. Son dakika haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililerden de üst üste açıklamalar geldi.
milliyet.com.tr
• 27 Ocak 2021 - 16:04 • Son Güncelleme:
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Trump'ın eski danışmanı Kellyanne Conway yemin töreninden sonra katılımın Barack Obama'ya göre az olmasına karşı Hitler'in kullandığı 'alternatif gerçeklik'i yeniden gündeme getirmiş ve törende daha fazla insan olduğunu savunmuştu. Devamlı Trump'ı destekleyen sözleriyle gündeme gelen danışmanı, geçtiğimiz yaz aile dramasıyla gündeme gelmişti.
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