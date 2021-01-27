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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Kepazeliğin ucu bucağı yok! Aile boyu rezalet
milliyet.com.tr
• 27 Ocak 2021 - 16:04 • Son Güncelleme:

Son dakika: Kepazeliğin ucu bucağı yok! Aile boyu rezalet

Son dakika haberlere göre,16 yaşındaki kızı tarafından suçlanan isim, bir dönem yalnızca ABD'nin değil dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Trump'ın üst düzey danışmanının kızı, 'Annem üstsüz fotoğraf paylaşıyor' diye ortalığı ayağa kaldırdı. Son dakika haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililerden de üst üste açıklamalar geldi.

milliyet.com.tr
• 27 Ocak 2021 - 16:04 • Son Güncelleme:
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Trump'ın eski danışmanı Kellyanne Conway yemin töreninden sonra katılımın Barack Obama'ya göre az olmasına karşı Hitler'in kullandığı 'alternatif gerçeklik'i yeniden gündeme getirmiş ve törende daha fazla insan olduğunu savunmuştu. Devamlı Trump'ı destekleyen sözleriyle gündeme gelen danışmanı, geçtiğimiz yaz aile dramasıyla gündeme gelmişti.

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O dönemde Trump'ın üst düzey danışmanı olan 53 yaşındaki Kellyanne Conway ile dört çocuğundan biri olan Claudia'nın tüm dünyanın şahit olduğu kavgası bir adım daha ileri gitmişti.

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O zaman henüz 15 yaşında olan Claudia Conway, ailesinden 'resmi olarak kurtuluş için bastırdığını' iddia etmiş ve dünyayı şoke eden bir dizi tweet atmıştı.

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Daily Mail'in deprem etkisi yaratan haberinde Claudia, annesinin Trump'ın danışmanı olarak çalışmasının 'hayatını mahvettiğini' ileri sürmüştü.

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Daha önce Trump'ı 'koca bir aptal' olarak nitelendiren ve Amerikalı politikacı Alexandria Ocasio-Cortez'den kendisini 'evlat edinmesini' isteyen Claudia, Trump'ı ve öz annesini sık sık eleştiriyordu.

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Bu yaşananlar üzerinde Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway, bir açıklama yaptı ve ailesine odaklanılması gerektiğini öne sürerek Ağustos sonunda Başkan Donald Trump yönetiminden ayrılacağını açıklamıştı.

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Aradan aylar geçti ve Conway ailesi, bir kez yaşanan aile boyu rezillikle dünyayı şoke etti. Kellyanne Conway'in Twitter hesabından, 16 yaşındaki kızının üstsüz fotoğrafı paylaşıldı.

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Claudia, annesi Kellyanne'in üstsüz fotoğrafını Twitter'ın yeni eklenen ve paylaşımların 24 saat içerisinde silindiği hikayeler bölümünde paylaştığını söyledi.

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Şok etkisi yaratan skandalın ardından New Jersey polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Claudia ise TikTok'ta paylaştığı videoda, annesinin bunu asla kasıtlı olarak yapmayacağını iddia etti ve hesabının muhtemelen 'hacklendiğini' söyledi.

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Bergen İlçe Savcılığı ve Alpine Polis Departmanı'ndan dört memur Salı günü Conway ailesinin New Jersey'deki konağına gelirken görüldü. Malikaneye öğlen 12'den önce giriş yapan polis memurları, saat 13:10'da evi terk etti.

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Polis Şefi Christopher Belcolle, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, fotoğrafın sosyal medyadan nasıl sızdırıldığıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü doğruladı.

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Twitter yetkilileri de konu hakkında soruşturma yapıldığını aktardı. Sosyal medya devi, gönderinin ne kadar süreyle görünür olduğundan, kaç kişinin gördüğünden ve kimin sildiğinden şu anda emin olmadığını belirtti.

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Claudia, Pazartesi günü resmi TikTok sayfasında yayınlanan videolarda üstsüz görüntünün gerçek olduğunu doğruladı ve annesinin bunu bir gün "ona karşı kullanmak" için sakladığını iddia etti.

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16 yaşındaki genç kız, görüntüyü yüklediği için annesinin hapse gireceğini de iddia etti. Kellyanne'in 'istismarcı' bir anne olduğunu iddia eden Claudia, daha sonra bu ciddi ithamlarını değiştirdi.

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2016 başkanlık yarışında Trump'ın kampanya yöneticisi olan Conway, Beyaz Saray kampanyasını başarılı bir şekilde yönlendiren ilk kadındı.

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Conway ailesi, bu iddiaların ardından polis tarafından ziyaret edildi. Ancak Salı günü Claudia rotayı tersine çevirdi ve annesini açıkça suçladığı için özür diledi.

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Claudia, 'mantıksız' davrandığını itiraf etti ve annesinin sosyal medyada kendisine zarar verecek bir şeyi 'asla kasıtlı olarak' paylaşmayacağı konusunda ısrar etti. Ayrıca annesinin hack'lendiğine inandığını söyledi.

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"Annem ve ben, her anne ve kızı gibi kavga ediyoruz ama aynı zamanda da birbirimizi çok seviyoruz. Yani ben de onu çok seviyorum."

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Guardian gazetesinin haberine göre Kellyanne, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Bu ayın sonunda Beyaz Saray'dan geçiş yapacağım” ifadelerini kullandı.

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Claudia, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda sözlerine şöyle devam etti: "Dün durumdan haberdar edildiğimde, çılgına döndüm, çok mantıksız ve düşüncesizce tepki verdim. Pişmanım."

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Claudia ayrıca 1.6 milyon takipçisine 'yetkililerle iletişime geçmeyi bırakmaları' ve ailesine karşı 'şiddet ve nefreti kışkırtmayı' bırakmaları için yalvardı.

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Kellyanne, danışmanlık görevini bırakırken, dört çocuğunun da ortaokul ve lisede yeni bir akademik yıla başlayan gençler olduğunu vurgulamış, ailesine daha fazla zaman ayırması gerektiğini söylemişti.

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Kellyanne Conway, "Bu tamamen benim seçimim. Zamanla gelecek planları açıklayacağım. Şimdilik sevgili çocuklarım için daha az drama, daha çok anne olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Trump'ın bugüne kadarki en güçlü savunucularından olan Conway, yönetimde ve daha önce 2016 kampanyasında geçirdiği zamanı "baş döndürücü" olarak tanımlamıştı.

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