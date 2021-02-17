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• 17 Şubat 2021 - 23:04 • Son Güncelleme:

Son dakika! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne kadar, uzadı mı, ne zaman bitiyor?

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara verilen nakdi ücret desteği ve koronavirüs sürecinde çalışanlara ödenen kısa çalışma ödeneği süresi araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ödeme için de beklenen haberi verdi. İşte, KÇÖ tarihi ve nakdi ücret tutarı...

• 17 Şubat 2021 - 23:04 • Son Güncelleme:
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Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği koronavirüs pandemisi ile birlikte gündeme geldi. Salgının riskinin devam etmesi nedeniyle iki ödemenin de süreleri uzatılmıştı. Vatandaşlar, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği süresi uzatıldı mı merak ediyor. Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

2KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

17 Şubat Kabine toplantısında alınan kritik kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Ardından yeniden değerlendirme sonucunda ödemeler 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştı. Son karar ile ise kısa çalışma ödeneği mart ayı sonuna kadar uzatıldı.

3NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR, UZADI MI

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR, UZADI MI?

Erdoğan'ın duyurduğu bir diğer haber ise nakdi ücret desteği oldu. Destek ödemeleri koronavirüs salgını sürecinde büyük önem taşıyor. Buna göre Kabine nakdi ücret desteğinin 17 Mart'a kadar uzatılmasına karar verdi. 

4NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Her ay ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen nakdi ücret desteği tutarı araştırılıyor. Nakdi ücret desteği 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi. Yani nakdi ücret desteği 1. 431 liradır.

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