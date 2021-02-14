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AYKUT YILMAZ Ankara
• 14 Şubat 2021 - 10:22 • Son Güncelleme:

Son dakika... Restoran ve kafelerin açılması için yeni formül! Bu illerde...

Gelen son dakika haberine göre; Yaklaşık 1 yıldır yüz yüze öğretime kapalı olan üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilip geçilmeyeceği merak edilirken, bu konuda iki farklı senaryo tartışılıyor. Sağlık Bakanlığı, uzun süredir kapalı olan ve ciddi ekonomik sıkıntı yaşayan lokanta ve kafelerin açılması için çareler arıyor. Bu konuda da 'ödüllü' formül üzerinde duruluyor.

AYKUT YILMAZ Ankara
• 14 Şubat 2021 - 10:22 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar uygulanmaya devam ederken normalleşme adımları gelmeye başladı. Yarın bazı okullarda yüz yüze eğitim başlıyor. En çok merak edilen soruların başında üniversitelerde yüz yüze eğitim ve kafe restoranların ne zaman açılacağı...

2ÖDÜLLÜ FORMÜL

'ÖDÜLLÜ' FORMÜL

Sağlık Bakanlığı, lokanta ve kafelerin açılması için çareler arıyor. Bakanlık, kurallara uyarak vaka sayılarını azaltan illerin ödüllendirilmesi, ödüllü illerde de lokanta ve kafelerin belirlenen kurallar çerçevesinde açılmasını içeren yeni bir formül üzerinde çalışıyor.

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Hürriyet'in haberine göre; Geçen kasım ayında vakaların yeniden tırmanışa geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar isyanda. Yaklaşık 4 aydır iş yapamayan esnaf, belli kurallar çerçevesinde ekmek kapılarının açılmasını istiyor. Sağlık Bakanlığı da yeni bir formül üzerinde çalışıyor. İşte o formülün detayları:

4KURALLARA UYAN ŞEHRE ÖDÜL

KURALLARA UYAN ŞEHRE ÖDÜL

Dünyada aşı üretimi hala istenilen seviyede olmadığından tedbirlere uymak sadece Türkiye için değil, tüm dünya için şart. Bu dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak.

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Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan halk ödüllendirilecek. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.

6ÜNİVERSİTELER İÇİN İKİ FARKLI SENARYO

ÜNİVERSİTELER İÇİN İKİ FARKLI SENARYO

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın edindiği bilgiye göre üzerinde durulan ilk senaryo, virüsün İngiltere, Güney Afrika varyantlarının Türkiye’de yayılmasına karşı üniversitelerin açılışının mayıs ayına bırakılmasını öngörüyor.

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Ağırlıklı olarak üzerinde durulduğu belirtilen bu senaryoda, vaka sayılarının yeniden yükseliş seyrine girmesinin yanı sıra, mutasyonun görüldüğü il sayısının 33’e yükselmesinin, 263 İngiltere varyantı, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyantın Türkiye’de tespit edilmesinin etkili olduğu ifade ediliyor.

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Vaka ve varyantların ülkedeki sayısının artmaması için üniversitelerde yüz yüze öğretimin biraz daha ağırdan alındığı senaryoda, üniversitelerin mayısta yüz yüze eğitime açılması ve ağustosa kadar da bu şekilde açık tutulması önerisi değerlendiriliyor.

9İKİNCİ SENARYO

İKİNCİ SENARYO

Tartışılan ikinci senaryo ise hibrit model öngörüyor. Bu çerçevede de teorikler derslerin online devam etmesi, uygulamalı derslerin yüz yüze yapılması hedefleniyor.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) geçtiğimiz günlerde bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilip geçilemeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan acil görüş talep etmişti.

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YÖK ayrıca uzaktan eğitim sürecine ilişkin gerçekleştirdiği anket çalışmasında da, akademisyen ve öğrencilere 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemdeki eğitim sürecinin nasıl olmasını istediklerini sormuştu.

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Son Bilim Kurulu toplantının ardından soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin “Yükseköğretim konusunda Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Vakalarda giderek artış var, mutasyonlar varlığını göstermiş durumda. Yüz yüze eğitimin risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim” açıklamasını yapmıştı.

13RESTORANLARA ÖNCELİK

RESTORANLARA ÖNCELİK

Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamasında salgın yönetiminde yeni dönemin adını, “yerinde karar dönemi” olarak ifade etmiş, bu kapsamda ek tedbirler ve kısıtlamaların esnetilmesi konusunda gerektiğinde il hıfzıssıhha kurullarının bölgesel kararlar alabileceğini belirtmişti.

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Yeni dönem stratejisi çerçevesinde, vaka sayılarını azaltan il ve ilçelerde il hıfzıssıhha kurullarının kısıtlamaları azaltabileceği, bu noktada da önceliğin lokanta ve restoranların açılmasına verileceği belirtildi.

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