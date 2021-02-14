AYKUT YILMAZ Ankara
• 14 Şubat 2021 - 10:22 • Son Güncelleme:
Son dakika... Restoran ve kafelerin açılması için yeni formül! Bu illerde...
Gelen son dakika haberine göre; Yaklaşık 1 yıldır yüz yüze öğretime kapalı olan üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilip geçilmeyeceği merak edilirken, bu konuda iki farklı senaryo tartışılıyor. Sağlık Bakanlığı, uzun süredir kapalı olan ve ciddi ekonomik sıkıntı yaşayan lokanta ve kafelerin açılması için çareler arıyor. Bu konuda da 'ödüllü' formül üzerinde duruluyor.
AYKUT YILMAZ Ankara
• 14 Şubat 2021 - 10:22 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar uygulanmaya devam ederken normalleşme adımları gelmeye başladı. Yarın bazı okullarda yüz yüze eğitim başlıyor. En çok merak edilen soruların başında üniversitelerde yüz yüze eğitim ve kafe restoranların ne zaman açılacağı...
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'ÖDÜLLÜ' FORMÜL
Sağlık Bakanlığı, lokanta ve kafelerin açılması için çareler arıyor. Bakanlık, kurallara uyarak vaka sayılarını azaltan illerin ödüllendirilmesi, ödüllü illerde de lokanta ve kafelerin belirlenen kurallar çerçevesinde açılmasını içeren yeni bir formül üzerinde çalışıyor.
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Hürriyet'in haberine göre; Geçen kasım ayında vakaların yeniden tırmanışa geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar isyanda. Yaklaşık 4 aydır iş yapamayan esnaf, belli kurallar çerçevesinde ekmek kapılarının açılmasını istiyor. Sağlık Bakanlığı da yeni bir formül üzerinde çalışıyor. İşte o formülün detayları:
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Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan halk ödüllendirilecek. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.
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Ağırlıklı olarak üzerinde durulduğu belirtilen bu senaryoda, vaka sayılarının yeniden yükseliş seyrine girmesinin yanı sıra, mutasyonun görüldüğü il sayısının 33’e yükselmesinin, 263 İngiltere varyantı, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyantın Türkiye’de tespit edilmesinin etkili olduğu ifade ediliyor.
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Son Bilim Kurulu toplantının ardından soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin “Yükseköğretim konusunda Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum bu hafta konuyla ilgili cevap vermiş olacağız. Vakalarda giderek artış var, mutasyonlar varlığını göstermiş durumda. Yüz yüze eğitimin risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim” açıklamasını yapmıştı.
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