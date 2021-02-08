milliyet.com.tr, AA
• 08 Şubat 2021 - 22:43 • Son Güncelleme:
Son dakika... Saatler kala yer yerinden oynadı! Azil yöneticileri konuştu...
6 Ocak 2021'den sonra ABD için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı pek çoklarının genel kabulü. Biri polis 5 kişinin öldüğü ve tüm dünyayı şoka sokan Kongre baskınının ardından, dönemin başkanı Donald Trump için hayat artık hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Başkanlığı 20 Ocak'ta Demokrat Joe Biden'a devretmesine rağmen, Demokratlar baskından dolayı doğrudan sorumlu tuttuğu Trump'ın peşini bırakmaya hiç de niyetli değil. Trump hakkında yapılan son dakika açıklaması da bunu kanıtlar nitelikte...
milliyet.com.tr, AA
• 08 Şubat 2021 - 22:43 • Son Güncelleme:
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