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milliyet.com.tr, AA
• 08 Şubat 2021 - 22:43 • Son Güncelleme:

Son dakika... Saatler kala yer yerinden oynadı! Azil yöneticileri konuştu...

6 Ocak 2021'den sonra ABD için artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı pek çoklarının genel kabulü. Biri polis 5 kişinin öldüğü ve tüm dünyayı şoka sokan Kongre baskınının ardından, dönemin başkanı Donald Trump için hayat artık hiç de kolay olmayacak gibi görünüyor. Başkanlığı 20 Ocak'ta Demokrat Joe Biden'a devretmesine rağmen, Demokratlar baskından dolayı doğrudan sorumlu tuttuğu Trump'ın peşini bırakmaya hiç de niyetli değil. Trump hakkında yapılan son dakika açıklaması da bunu kanıtlar nitelikte...

milliyet.com.tr, AA
• 08 Şubat 2021 - 22:43 • Son Güncelleme:
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ABD tarihinde 2. kez azil istemiyle yargılanan ilk isim olan Trump'ın Senatoda yargılanması öncesindeki süreç bugün tamamlanıyor. 

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Tarafların ön duruşma kapsamındaki tüm belgelerini Senatoya sunmaları için süre bugün dolarken yarından itibaren Senato Genel Kurulundaki yargılama başlayacak.

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Gerek Demokratlar, gerekse Cumhuriyetçiler, söz konusu yargılama sürecinin geçen yıl şubat ayındaki ilk azil yargılamasına kıyasla daha kısa sürmesini beklediklerini belirtti. 

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Davayla ilgili Trump'ın üzerinde baskıyı iyiden iyiye artıracak bir açıklama geldi.

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ABD Temsilciler Meclisi azil davası yöneticileri, eski Başkan Donald Trump aleyhindeki kanıtların çok baskın olduğunu ve eylemleri için hiçbir savunması olmadığını söyledi.

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Demokratlar öncülüğündeki azil yöneticileri, Trump'ın ayaklanmayı kışkırtmasının "bir başkan tarafından işlenmiş en ağır anayasal suç" olduğunu söyledi.

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Yarın başlayacak oturumlarda açılış sunumlarının ardından senatörlerin sorularını yöneltecekleri bölüme geçilecek ve akabinde varsa tanıklar dinlenecek. 

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Bu sürecin ardından Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınından dolayı suçlu olup olmadığına karar verilecek oylama gerçekleştirilecek. 

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100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor.

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Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. 

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1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. 

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ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuş, ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerin 8 Şubat gününe kadar tamamlanmasının hemen ardından yargılamanın başlayacağını bildirmişti. 

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Demokratlar eski Başkan Trump'a Senatoda ifade verme çağrısı yapmış, ancak Trump'ın avukatları bunun olmayacağını açıklamıştı.

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