milliyet.com.tr
• 12 Şubat 2021 - 19:15 • Son Güncelleme:
Son dakika... Savaş kapıda! Rusya'dan şok tehdit....
Son haftalardaki ABD-Çin gerginliğinin ardından bir kıvılcım da AB-Rusya kanadından çaktı. Rus muhalif Navalny nedeniyle Rusya'ya yaptırımı masaya yatıran AB'ye karşı Kremlin'den çok sert bir yanıt geldi. Aşı nedeniyle Rusya'yla ilişkilerini kontrol etmekte iyice zorlanan AB'nin bu açıklamaya nasıl yanıt vereceği bilinmiyor ancak büyük çaplı küresel bir savaşın git gide yaklaştığı anlaşılıyor...
milliyet.com.tr
• 12 Şubat 2021 - 19:15 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgınıyla gerilen, Rus muhalifin hapse atılması ve ülke geneline yayılan protestolara verilen tepkilerle zirveye çıkan gerginlikte adeta kılıçlar çekildi.
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Kremlin, bloğun sert ekonomik yaptırımlar ve seyahat yasaklarına başvurması halinde Rusya'nın Avrupa Birliği ile bağlarını kesmeye hazır olduğunu duyurdu. Rus Dışişleri Bakanı'nın bunu duyururken sarf ettiği sözler gündemde bomba etkisi yarattı.
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Cuma günkü basın toplantısında konuşan Borrell, "Sadece Rusya'yı bu başarı için tebrik etmek adına söz aldın. Bu, tüm insanlık için iyi bir haber çünkü, pandemiyle yüzleşmek için daha fazla araca sahip olacağımız anlamına geliyor" diye konuştu.
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