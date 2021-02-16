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milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 21:26 • Son Güncelleme:

Son dakika... Sonunda patladı! Eski First Lady'den şok ifadeler...

Trump çiftinin çalkantılı ilişkileri ABD ve dolayısıyla medya gündeminde hala ön sıralardaki yerini koruyor. Şu ana kadar hakkında çıkan birçok iddiaya karşı sessiz kalan ve yanıt vermemeyi tercih eden Melania Trump'ın sabrı sonunda taştı.Melania'nın ofisinden hakkındaki iddialara yanıt geldi.

milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 21:26 • Son Güncelleme:
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ABD'de eski başkan Donald Trump'a yönelik ikinci kez başlatılan azil davası sırasında, Melania Trump'ın Beyaz Saraydan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında geçirdiği iddia edilmişti.

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Trump çiftine yakın kaynaklar, ABD medyasına yaptıkları açıklamalarda, Melanie Trump'ın gününün artık bir rutin haline geldiğini ifade etti.

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Melania Trump, aile Beyaz Saray'dan ayrıldığından beri medyanın ona karşı olan "sağlıksız saplantısına" şiddetle tepki gösterdi.

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Eski başkan Donald Trump'ın görevden ayrıldığı Ocak ayından itibaren Melania Trump bir dizi makaleye konu olmuş ve çoğunlukla bunlara karşı sessiz kalmıştı.

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Eski First Lady'nin ofisinin resmi Twitter hesabı, destekçilerinden birinin Melania'nın beraat ettiği kocasının ikinci suçlama davasıyla ilgilenmeyerek kendi hayatını yaşadığını iddia eden CNN'in haberiyle ilgili bir Tweet'e yanıt veriyordu.

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Eski First Lady'nin ofisi, "Bayan Trump artık First Lady değil. O özel bir vatandaş, anne ve eş" diyerek şunları söyledi:

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"Bu makaledeki kaynaklar, onun düşünceleri veya günlük yaşamı hakkında fikir sahibi değildir. CNN'in FLOTUS Muhabiri'nin yanlış dedikodu yayınlamayı seçmesi, medyanın sağlıksız saplantısını göstermektedir."

8HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

ABD medyasına konuşan Melania'ya yakın kaynaklar, Melania Trump'ın Beyaz Saraydan ayrılış şekli yüzünden eşi Donald Trump'a kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olduğunu belirtti.

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Öte yandan Donald Trump'ın başkanlık koltuğunu bırakmaması ve beraberinde Kongre baskını olayı yüzünden Melania Trump'ın imajının zedelendiğini düşündüğü ifade edildi.

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Melania ve Donald Trump çiftinin ilişkisi hakkındaki söylentilere uzmanlar da dahil oldu. ABD'nin eski başkanı aleyhine dava açılırsa, Melania Trump'a "elini çabuk tutması" ve Donald Trump'tan "hızlıca" boşanmasının tavsiye edileceği söylendi.

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Donald'ın 20 Ocak'ta Joe Biden'a başkanlığı kaybetmesinden sonra eski First Lady'nin sonraki adımları dünya tarafından yakından izleniyor.

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Bir marka ve itibar yönetimi uzmanı olan Eric Schiffer, Donald'a karşı yapılacak herhangi bir başka suçlamanın, Melania’nın Donald’ın karısı rolündeki "nihai eylem" olacağını ve "beraberliklerine tehlike" oluşturacağını söyledi.

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Schiffer, bir iddianamenin daha Melania için boşanmayı "tetikleyeceğine" inanıyor, çünkü artık Donald'la evlenmek "havalı veya modaya uygun" olmayacak.

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Schiffer, Melania'nın danışmanlarının onu "hızlı hareket etmeye" çağırmasının muhtemel olduğunu çünkü Slovakya doğumlu modelle boşanmanın Donald'a tahmini 150 milyon dolara mal olabileceğini iddia ediyor.

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Melania ayrılık konusunda çabuk olmalı çünkü uzmana göre Donald'ın varlıkları her an dondurulabilir ve Melania'ya ödeyecek nakti kalmayabilir.

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CNN Internationala açıklamalarda bulunan ve ismi açıklanmayan eski Beyaz Saray personeli, Donald Trump, daha önce diğer yönetimler sırasında bir çalışma veya çalışma odası olan kendi yatak odasında uyudu demişti.

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Beyaz Saraydan ayrılan Melania Trump'ın Florida'ya iniş yaptıktan sonra eve gitmek istediği ve Beyaz Saray'dan ayrıldığı için mutsuz olmadığı ifade edilmişti.

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