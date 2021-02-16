milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 21:26 • Son Güncelleme:
Son dakika... Sonunda patladı! Eski First Lady'den şok ifadeler...
Trump çiftinin çalkantılı ilişkileri ABD ve dolayısıyla medya gündeminde hala ön sıralardaki yerini koruyor. Şu ana kadar hakkında çıkan birçok iddiaya karşı sessiz kalan ve yanıt vermemeyi tercih eden Melania Trump'ın sabrı sonunda taştı.Melania'nın ofisinden hakkındaki iddialara yanıt geldi.
milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 21:26 • Son Güncelleme:
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ABD'de eski başkan Donald Trump'a yönelik ikinci kez başlatılan azil davası sırasında, Melania Trump'ın Beyaz Saraydan ayrıldıktan sonra gününün büyük çoğunluğunu lüks masaj ve spa salonlarında geçirdiği iddia edilmişti.
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Donald'ın 20 Ocak'ta Joe Biden'a başkanlığı kaybetmesinden sonra eski First Lady'nin sonraki adımları dünya tarafından yakından izleniyor.
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