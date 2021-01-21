milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 12:53 • Son Güncelleme:
Son dakika: Televizyonlar canlı yayındaydı... Gözyaşlarını tutamadı!
ABD'nin başkenti Washington'dan tarihi kareler arka arkaya geldi. Yeni başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris televizyonların canlı yayınında yemin etti. Dünya, ABD'nin yeni başkan ve başkan yardımcısı kadar eski başkan Donald Trump ve ailesini de konuştu. Özellikle de Trump'ın biricik kızı Ivanka'nın hıçkırarak ağladığı anlar gündeme bomba gibi düştü. İşte son dakika haberinin detayları...
milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 12:53 • Son Güncelleme:
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Uluslararası televizyonlar canlı yayına geçerken Joe Biden'ın yemin etmesiyle ABD'nin başkenti Washington'da dün yeni bir dönem resmen başladı. Ne olacağı, yemin töreninin nasıl geçeeceği merakla bekleniyordu. 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından, ılası saldırı ihtimaline karşı tüm dünya tetikteydi.
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Harris törende iki İncil kullandı. İlki, Harris'in taşıyıcı anne olarak gördüğü bir aile dostu olan Regina Shelton'a aitti. Harris, bu İncil'i daha önce hem Kaliforniya başsavcısı hem de ABD senatörü olarak görev yemini ettiğinde kullanmıştı. İkinci İncil daha önce, Yüksek Mahkeme'nin ilk Siyah üyesi ve Harris'in ömür boyu sürecek siyasi rol modeli olan merhum Justice Thurgood Marshall'a aitti. Böylece, Harris ilk kadın, ilk siyah ve ilk Asya kökenli başkan yardımcısı unvanlarını da aldı.
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Joe Biden, konuşmasında ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Tüm zorluklarla mücadele etmek için sözler yeterli değil. Birliğe ihtiyacımız var. Anayasamızın ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Ulusumuzun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Yapmamız gereken çok şey var, eski haline getirmemiz gereken, inşa etmemiz gereken çok şey var. Birbirimizi rakip olarak görmeden, birlik olmalıyız. Bunu yapamazsak ilerleme sağlayamayız. Ulus değil, kaos devleti oluruz. Yolumuz birlik olmaktan geçmektedir.
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Yeni bir sayfa açalım ve birbirimizi dinlemeye başlayalım. Bize oy vermeyenlere de sesleniyorum: Anlaşmazlık, bölünme anlamına gelmez. Tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Beni desteklemeyenler için de çok çalışacağım. Bizi bölen güçler derin ve gerçek, ama yeni değil. Size söz veriyorum: Kişisel çıkarı değil, kamu yararını gözeteceğim. Sevgi ve iyilikle hikayemizi yazacağız. Gelecekteki kuşaklara hikayemizi, demokrasi ve adaleti koruduğumuzu anlatacağız."
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