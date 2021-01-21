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HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Televizyonlar canlı yayındaydı... Gözyaşlarını tutamadı!
milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 12:53 • Son Güncelleme:

Son dakika: Televizyonlar canlı yayındaydı... Gözyaşlarını tutamadı!

ABD'nin başkenti Washington'dan tarihi kareler arka arkaya geldi. Yeni başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris televizyonların canlı yayınında yemin etti. Dünya, ABD'nin yeni başkan ve başkan yardımcısı kadar eski başkan Donald Trump ve ailesini de konuştu. Özellikle de Trump'ın biricik kızı Ivanka'nın hıçkırarak ağladığı anlar gündeme bomba gibi düştü. İşte son dakika haberinin detayları...

milliyet.com.tr
• 21 Ocak 2021 - 12:53 • Son Güncelleme:
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Uluslararası televizyonlar canlı yayına geçerken Joe Biden'ın yemin etmesiyle ABD'nin başkenti Washington'da dün yeni bir dönem resmen başladı. Ne olacağı, yemin töreninin nasıl geçeeceği merakla bekleniyordu. 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından, ılası saldırı ihtimaline karşı tüm dünya tetikteydi.

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Washington'da henüz hava aydınlanmadan son hazırlıklar yapıldı, kente yığılan binlerce Ulusal Muhafız karanlıkta yerlerini aldı.

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Yeni başkan Joe Biden'ın Kongre binasındaki yemin törenine katılacaklar için görevliler koronavirüs uyarılarının bulunduğu notlar bıraktı.

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Gün ağarırken Beyaz Saray'ın çatısında konuşlanan gizli servis üyeleri dikkat çekiyordu.

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ABD'nin tarihi seçiminin ardından haftalarca sonucu kabul etmeyen ve en sonunda fanatik taraftarlarına Kongre'yi işgal ettiren Donald Trump ise, bugün erkenden Beyaz Saray'dan ayrıldı.

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Trump ve First Lady Melania Trump Beyaz Saray'ın kapısında göründüğünde uluslararası televizyonlar canlı yayına geçti. Bahçede Marine Force One bekliyordu.

7TRUMP: BİR ŞEKİLDE GERİ GELECEĞİM

TRUMP: BİR ŞEKİLDE GERİ GELECEĞİM

Donald Trump gazetecilere ayaküstü açıklamalar yaptı, helikoptere bindi ve başkanlık uçağı Air Force One'ın beklediği Andrews Hava Üssü’ndeki veda törenine gitti.

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Burada veda konuşmasını yapan Trump, "Bu sadece şimdilik bir veda ama bir şekilde geri geleceğiz. Güzel bir hayat yaşayın, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

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Trump son sözlerini söylerken, Andrews Hava Üssü'ne gelen destekçileri de cep telefonlarıyla dakikalar içinde eski olacak başkanın fotoğrafını çekiyordu.

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Ancak bir kişi vardı ki, duygularıyla başa çıkmaktan gerçekten zorlanıyordu. Sayısız kamera o anları çekiyor olsa bile Donald Trump'ın kızı Ivanka, gözyaşlarına hakim olamadı.

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39 yaşındaki Ivanka Trump, başkanlığının son saatlerinde babasının Joint Base Andrews'a gelip Florida'ya giden uçağa binmesini izlerken tutamadığı hıçkırıkla yüzünü buruşturdu.

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Kocası ve çocuklarının eşlik ettiği Ivanka, kardeşleri Eric, Tiffany ve Don Jr.'ın yanında durdu. Babalarına en iyi dileklerini sunan çocuklarından Ivanka'nın gözyaşlarını tutamadığı dikkat çekti.

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Jared Kushner, babasının uçağa bindiği anlarda, eşi Ivanka'yı öperek ona destek olmaya çalıştı.

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Ivanka, kocası Jared Kushner, oğulları Joseph ve kızları Arabella'nın ellerini tutarken, en küçük oğlu Theodore ile birlikte asfaltta yürüdü.

15BIDEN GÜNE KİLİSE ZİYARETİYLE BAŞLADI

BIDEN GÜNE KİLİSE ZİYARETİYLE BAŞLADI

Donald Trump, başkan olarak son sözlerini söylerken Joe Biden da güne kilise ziyaretiyle başladı. Tarihteki ikinci Katolik ABD başkanı olacak Joe Biden, Havari Aziz Matthew Katedrali'nde bir ayine katıldı.

16TRUMPIN BIRAKTIĞI NOT GİZEMİNİ KORUYOR

TRUMP'IN BIRAKTIĞI NOT GİZEMİNİ KORUYOR

Yemin törenine katılmayarak 152 yıl sonra bir geleneği daha çiğneyen Trump, halefi halefi Joe Biden için Beyaz Saray'da bir not bıraktı. Notun içeriği henüz bilinmiyor.

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İlerleyen dakikalarda Kongre binası önünde hazırlıklar tamamlandı, yeni başkan Joe Biden'ın gelişi beklenmeye başladı.

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Twitter'da bu sabah 'Amerika'da yeni bir gün' mesajı paylaşan Joe Biden, eşi Jill Biden, başkan yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff yemin törenine birlikte geldi.

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CNN International, yemin törenine katılacağını açıklayan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kongre binasına ulaştığını bildiriyor.

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ABD'nin eski başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da eşleriyle birlikte tören alanındaki yerlerini aldı.

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İlk kadın unvanının yanı sıra ilk siyah ve ilk Güney Asya kökenli başkan yardımcısı olarak tarih yazan Kamala Harris, mor bir kıyafetle törene katılıyor. Harris, eski başkan Barack Obama ile selamlaştı.

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1942 doğumlu Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden sahnedeki yerlerini aldı ve tören başladı, dünyadaki tüm televizyonlar canlı yayına geçti.

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Ünlü yıldız Lady Gaga, yemin töreninin başında kürsüye çıkarak ABD milli marşını söyledi.

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Hemen ardından Kamala Harris yemin ederek resmen ABD Başkan Yardımcısı oldu. Harris, yemin ederken üst üste konulmuş iki İncil'e birden el bastı.

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Harris törende iki İncil kullandı. İlki, Harris'in taşıyıcı anne olarak gördüğü bir aile dostu olan Regina Shelton'a aitti. Harris, bu İncil'i daha önce hem Kaliforniya başsavcısı hem de ABD senatörü olarak görev yemini ettiğinde kullanmıştı. İkinci İncil daha önce, Yüksek Mahkeme'nin ilk Siyah üyesi ve Harris'in ömür boyu sürecek siyasi rol modeli olan merhum Justice Thurgood Marshall'a aitti. Böylece, Harris ilk kadın, ilk siyah ve ilk Asya kökenli başkan yardımcısı unvanlarını da aldı.

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Joe Biden, eşi Jill Biden'ın elindeki İncil'e basarak yemin etti ve resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu. ABD'nin en yaşlı başkanı unvanını da alan 79 yaşındaki Biden, kürsüye çıktı ve "Demokrasi kazandı" dedi.

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Joe Biden, konuşmasında ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Tüm zorluklarla mücadele etmek için sözler yeterli değil. Birliğe ihtiyacımız var. Anayasamızın ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Ulusumuzun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Yapmamız gereken çok şey var, eski haline getirmemiz gereken, inşa etmemiz gereken çok şey var. Birbirimizi rakip olarak görmeden, birlik olmalıyız. Bunu yapamazsak ilerleme sağlayamayız. Ulus değil, kaos devleti oluruz. Yolumuz birlik olmaktan geçmektedir.

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Yeni bir sayfa açalım ve birbirimizi dinlemeye başlayalım. Bize oy vermeyenlere de sesleniyorum: Anlaşmazlık, bölünme anlamına gelmez. Tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Beni desteklemeyenler için de çok çalışacağım. Bizi bölen güçler derin ve gerçek, ama yeni değil. Size söz veriyorum: Kişisel çıkarı değil, kamu yararını gözeteceğim. Sevgi ve iyilikle hikayemizi yazacağız. Gelecekteki kuşaklara hikayemizi, demokrasi ve adaleti koruduğumuzu anlatacağız."

29DÜNYA ÇAPINDA SANSASYON YARATTI

DÜNYA ÇAPINDA SANSASYON YARATTI

Yemin töreni, tüm dünyada yankı buldu. ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı olmaya hazırlanan Kamala Harris, annesinin memleketi Hindistan'ı sarstı.

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Hindistan'da evler, okullar ve dükkanlar Kamala Harris fotoğraflarıyla süslendi, tatlılar dağıtıldı ve ayinler düzenlendi.

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Hindistan yerel saatine göre gece yarısı gerçekleşen yemin töreni, Harris'in anne tarafından büyükbabasının köyü Thulasendrapuram'da televizyondan izlendi.

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Töreni alkışlar eşliğinde takip eden köylüler, daha sonra maytap ve havaifişekler patlatarak 55 yaşındaki Harris'in başkan yardımcılığını kutladı.

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AP haber ajansı, Kenya'nın başkenti Nairobi'de de televizyondan yemin törenini izleyenlerin fotoğraflarını servis etti.

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Joe Biden'ın büyükbabasının memleketi İrlanda'daki uzaktan kuzenleri de heyecanlıydı. Joe Blewitt ile kızları Emily ve Lauren, Ballina kentinde Biden posteri önünde poz verdi.

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Endonezya'da ise yerel aktivistler Belediye Başkanı Haristanto ve Yenyen Wahyono, ABD'nin yeni liderini yemin töreninden önce tebrik etmek için Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Biden maskelerini taktı.

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Japonya'da ise Donald Trump taraftarları ellerinde ABD ve Japon bayraklarıyla başkent Tokyo sokaklarında yürüdü.

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Çin'de devlet kontrolündeki medya, Trump'ın görevden ayrılmasını 'memnuniyetle' karşıladı. Resmi Xinhua Haber Ajansı, "Çok şükür gittin, Donald Trump" mesajını paylaştı.

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