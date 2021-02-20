AA
• 20 Şubat 2021 - 11:51 • Son Güncelleme:
Son dakika: Yumruklar, taşlar ve sopalar! Görüntüler ilk kez yayınlandı, savaş...
Son dakika haberine göre Çin, göğüs göğüse çatışmadan altı ay sonra ölümleri doğruladı, sıcak bölgeye kilitlendi. Çin, dört askerinin yumruklar, taşlar ve sopalarla acımasız bir çatışmada öldürülmesinin ardından Himalaya sınırında Hint birlikleriyle ölümüne 'ortaçağ' savaşlarını andıran görüntüleri yayınladı.
AA
• 20 Şubat 2021 - 11:51 • Son Güncelleme:
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Çin ve Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.
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Çin, Pekin'in dört askerinin dağın zirvesindeki ölümcül çatışmada öldürüldüğünü kabul etmesinin ardından, geçen Haziran ayında Hint askerleriyle sınır çatışmasını gösteren bir video yayınladı. Pekin'in devlet yayıncısı CCTV tarafından yayınlanan görüntülerin, Galwan Nehri vadisinde Çin ve Hint güçleri arasındaki kanlı göğüs göğüse çarpışmayı yakaladığı ve bunun da 20 Hintli askerin ölümüyle sonuçlandığı söyleniyor.
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Çin ordusu Cuma günü yaptığı açıklamada, sınır çatışmasında dört askerini kaybettiğini doğruladı. Pekin de, sınır komşusu ile çıkan en ölümcül olayda tarafının zayiat verdiğini ilk kez kamuoyuna açıklamış oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, kanlı göğüs göğüse çatışmalardan altı ay sonra yapılan duyurunun, dünyanın gerçeği, doğru ve yanlışı anlamasına yardımcı olması gerektiğini söyledi.
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Günlüğü gazetesinin haberinde, Çin ve Hindistan'ın Haziran 2020'de Galvan Vadisi'ndeki sınır hattında çıkan çatışmaya ilişkin "Nisan 2020'den bu yana ilgili yabancı ordu, köprüler ve yollar inşa etmek için sınır hattını geçti, sınır boyunca statüyü değiştirerek kasten sorun çıkardı." ifadesi kullanıldı.
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Hindistan'ın, Çin ordusunun iletişim için gönderdiği askerlere saldırdığı iddia edilen haberde, 4 Çin askerinin öldüğü bildirildi. Çin basınında ölen askerlerin isimleri de açıklandı. Askerlerin isimlerinin Çın Hongcün, Çın Şiangrong, Şiao Sıyüen ve Vang Cuoran olduğu duyuruldu. Böylece Çin hükümeti sınır hattında meydana gelen çatışmadaki asker kaybını ilk kez açıkladı.
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FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ YERLEŞTİRDİLER
Uzun zamandır sıcak temasların yaşandığı bölgede Hindistan, Çin ile yaşanan sınır çatışmasının ardından Himalaya Dağları’ndaki Ladakh’a karadan havaya füze savunma sistemi yerleştirmişti Times of India gazetesindeki habere göre, yetkililer, Çin savaş uçağı ve helikopterlerinin yol açacağı bir sorunun önlenmesi için bölgeye Hindistan ordusunun savunma sistemlerinin yerleştirildiğini belirtti.
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Hindistan’ın adımı, Çin’in, iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca savaş uçağı ve helikopterlerinin faaliyetlerini artırmasının ardından gelmişti. "Akash (Gökyüzü)” isimli orta menzilli karadan havaya füze savunma sistemi yerli olarak Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirildi.
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GERİLİMİ YÜKSELTEN SÜREÇ
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.
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Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu. Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.
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Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor. Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.
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Çin: Sınırdaki çatışmanın sorumluluğu Hindistan'a ait
Çin Savunma Bakanlığı, sınır bölgesinde yaşanan çatışmaya ilişkin Hindistan sınır birliklerinin kasten provokasyona giriştiğini savunarak, "sorumluluğun tümüyle Hint tarafına ait olduğunu" ileri sürdü. Bakanlık Basın Sözcüsü Vu Çien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, 15 Haziran'da iki ülkenin sınır bölgesinde yaşanan çatışmaların arka planı anlattı.
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Hindistan tarafının, nisan ayından bu yana Çin'in egemenlik hakkı iddia ettiği Galvan Vadisi tarafında inşa faaliyetlerini yürüttüğünü anlatan Vu, ülkesinin bu durumu birçok kez protesto ettiğini anımsattı. Vu, iki taraftan askeri yetkililerinin 6 Haziran'da bir araya geldiğini ve toplantıda sınır bölgesindeki gerilimi düşürmek üzere tüm önlemleri almak için uzlaşı sağlandığını aktardı.
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Vu, Çinli askeri yetkililerin, konuyu müzakere etmek üzere sahaya vardığı sırada Hintli askerlerin aniden ve şiddetli şekilde saldırısına maruz kaldığını ifade ederek, "Bu olay, iki tarafın yoğun şekilde fiziksel çatışmasına neden oldu, ölü ve yaralılarla sonuçlandı. Bu olay tamamen Hint tarafının uzlaşmayı ihlal etmesinin, giriştiği tek taraflı provokasyonun sonucudur ve tamamen iki tarafın kabul ettiği sınır bölgesinin Çin tarafında meydana gelmiştir. Sorumluluk tümüyle Hint tarafına aittir." dedi. Sözcü Vu ayrıca, Hindistan’a, olayın sorumlularını ciddi şekilde cezalandırması ve sınır koruma birliklerini disiplin altına alması yönünde çağrı yaptı.
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Savaşın eşiğine getiren görüntüler! Tarih 22 Haziran 2020...
Çin'in Hindistan sınırında çatışma bölgesi yakınında inşa ettiği yeni yapılar, uydudan net şekilde görüldü. Galwan Vadisi'nde teçhizat depoları, çadırlar ve depolama birimleri kurulmuş. Çin'in, Çin ve Hint askerleri arasında çatışma yaşanan sınır bölgesinde Galwan Vadisi yakınlarındaki bir alana yeni yapılar inşa ettiği iddia edildi.
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