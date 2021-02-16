Son dakika: Yunanistan'ın eteklerini tutuşturacak hamle! Türkiye yaptı...

Türkiye ve Yunanistan’ın harcadığı 1 dolar aynı etkide değil Yeni silah satın almak yüksek maliyetli olduğu kadar işletmesi de maliyetli bir iştir. Bu satın alımın tamamını Yunanistan gibi yurt dışından yapan bir ülke iseniz işletme konusunda da tamamen yurt dışına bağımlı hale gelirsiniz. Sonucunda da istedikleri fiyatı ödemek zorundasınız demektir. Türkiye ile Yunanistan’ın savunma sanayiinde harcadığı 1 dolar aynı etkide değildir. Türkiye, bu alanda yüzde 75 yerlilik oranına ulaşmıştır ve kendi ülkesinde üretimle katma değer de sağlamaktadır. Kendi üretimi olduğu için gelecekteki işletme maliyeti de daha uygun olacak. Sürdürülebilir bir finansmandan bahsediyorum.