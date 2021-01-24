• 24 Ocak 2021 - 14:32 • Son Güncelleme:
Yarı yıl tatili sonrası okullar açılacak mı, online eğitim ne zaman bitiyor? Yüz yüze eğitim başlayacak mı?
2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Öğrenciler yarı yıl tatiline girdiler. Koronavirüs tablosu günden güne iyiye giderken akıllarda birçok soru yer alıyor. Bunun en başında yüz yüze eğitime ne zaman ve nasıl geçileceği yer alıyor. İşte "Okullar ne zaman açılacak, online eğitim ne zaman bitiyor?" sorusunun cevabı...
• 24 Ocak 2021 - 14:32 • Son Güncelleme:
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Yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmişti. Daha sonra artan koronavirüs vakaları sonrası öğrenciler tekrar online eğitime geri dönmüştü. Alınan kısıtlamalar sonrası tablo günden güne iyiye giderken tekrar "Okullar ne zaman açılacak, online eğitim ne zaman bitiyor? Yüz yüze eğitim başlayacak mı?" soruları sorulmaya başlandı. İşte detaylar...
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi olarak bir araya geldiği 81 ildeki öğrencilere seslenerek, "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." dedi.
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