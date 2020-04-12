12 Nisan Türkiye koronavirüs haritası CANLI - Ölü sayısı ve vaka sayısı Bugün kaça yükseldi, kaç test yapıldı?

Ajanslara son dakika olarak düşen habere göre Türkiye'de günün corona virüsten can kaybı ve vaka sayısı belli oldu. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren Koronavirüs ile ilgili aramalar tüm hızıyla sürüyor. Dünyada 68 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Nisan'daki son durumu bu akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(11 NİSAN CUMARTESİ)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 33.170



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 5.138



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 95



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 542

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 340.380



TOPLAM VAKA SAYISI: 52.167



TOPLAM CAN KAYBI: 1.101



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 2.965









3 NİSAN İL İL SON DURUM







