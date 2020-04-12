12 Nisan Türkiye koronavirüs haritası CANLI - Ölü sayısı ve vaka sayısı Bugün kaça yükseldi, kaç test yapıldı?
Corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşımızın da oldukça merak ettiği Corona virüsüne ilişkin en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan 11 Nisan Türkiye koronavirüs haritası...
Ajanslara son dakika olarak düşen habere göre Türkiye'de günün corona virüsten can kaybı ve vaka sayısı belli oldu. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren Koronavirüs ile ilgili aramalar tüm hızıyla sürüyor. Dünyada 68 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Nisan'daki son durumu bu akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(11 NİSAN CUMARTESİ)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 33.170
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 5.138
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 95
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 542
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 340.380
TOPLAM VAKA SAYISI: 52.167
TOPLAM CAN KAYBI: 1.101
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 2.965
3 NİSAN İL İL SON DURUM