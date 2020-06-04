18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? 18 yaş altı seyahat edebilir mi?

Corona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir evde hayatlarına devam eden 20 yaş altı için gerçekleştiilen son kabine toplantısında alınan karar ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 18'e düşürüldü. Alınan kararın ardından 18 yaş altındaki bireyler sokağa çıkma yasaklarının ne zaman tam olarak son bulacağını araştırmaya başladı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek sorusuna yanıt verdi. Öte yandan gerçekleştirilen son kabine toplantısında alınan karar ile 18 yaş altı bireylerin ailesinin yanında olması ile takdirde seyahat edebilecekleri açıklaması yapılmıştı. İşte 18 yaş altı hakkında merak edilen tüm detaylar....

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili şunları söyledi;

65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu. Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizinde haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur. Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.

MYK TOPLANTISI SONRASI ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yapan Çelik şunları söyledi;

18 yaş, 65 yaş konusunda bir konuşma yapmadık. Bizim hassasiyetimiz onların hayatlarının korunmasıdır. Şu anki süreç yeni başladı. Biraz geçsin tekrardan ele alınacaktır. Düğünlerle ilgili bir değerlendirmemiz olmadı.

18 YAŞ ALTI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

Şehirler arası seyahat yasağı 81 ilde 1 Haziran itibariyle kaldırıldı. Karar ardından sokağa çıkma kıtılması devam edecek olan çocukların durumu merak konusu oldu. Yeni normalleşme adımları kapsamında, 0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle şehir içi -şehirler arası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.