20 yaş altı şehirler arası otobüse binebilir mi? Sokağa çıkma yasağında şehirler arası yolculuk serbest mi?

Şehirler arası seyahat yasağının devam edip etmediği merak ediliyor. Kabine toplantısı sonucu, Bilim Kurulu önerileriyle de kovid-19 salgınında risk grubunda bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların hareketliliği sınırlandırıldı. Şehir içi ve şehirler arası seyahat kısıtlaması ile korona pandemisinin önüne geçilmek hedefleniyor. İşte, şehirler arası seyahat yasağına dair ayrıntılar...

20 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası vatandaşlar, sadece şehirler arası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs ) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilecek. Öte yandan 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında ebeveynleri, veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK SERBEST Mİ?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı olan gün ve saatlerde belli zorunlu hallerde seyahat izni verilecek.

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler izin almak kaydıyla seyahat edebilecekler.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YASAK MI?

Vatandaşlar, belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığa ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.



Açıklanan mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.