2020 DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS kılavuzu inceleme
ÖSYM az önce müjdeli haberi verdi. DGS 2020 kılavuzu yayımlandı ve başvurular başladı. Şimdi binlerce aday ÖSYM'nin sitesine akın etti. Şimdi 'DGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusuna yanıt aranıyor.
2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce kişi için bugün heyecan dolu bir gün... DGS sınav başvuruları bugün başlayacaktı. 17 Haziran tarihinde bitecek olan başvurular öncesi sıklıkla 'DGS klavuzu yayımlandı mı, başvurular başladı mı? DGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' soruları soruluyor.
2020 DGS KILAVUZU YAYIMLANDI! BAŞVURULAR BAŞLADI
ÖSYM saat 10.00'da yaptığı açıklamada 'Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS), 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 09 - 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
DGS 2020 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.' diye belirtti.
2020 DGS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2020 DGS ücreti 130 lira olarak belirlenirken geç başvuru ücreti ise 195 TL.