2020 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri açıklandı! KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2020 KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Binlerce adayın katılım sağladığı 2020 KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerlerini sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulama yapılabilecek. KPSS 2020 Ortaöğrerim sınavı 22 Kasım'da gerçekleştirİlecek

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI AÇIKLAMASI

2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Kasım 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI