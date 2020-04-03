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03.04.2020 - 11:30 | | İHA

24 yaşındaki gencin korkunç sonu!

Antalya’da çıkan tartışmada bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

24 yaşındaki gencin korkunç sonu!

Olay Antalya Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İşletme sahibi olan Tuncay T. (38) ile Volkan Işık (24) arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine, Tuncay T. Volkan Işık’ı karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerinde olay yerine gelen sağlık ekibi, yapılan ilk müdahalenin ardından Işık’ı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Işık, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yandan, Volkan Işık'ın geçtiğimiz günlerde 50 bin TL değerindeki çalınan ayakkabılarının, bir başka iş yerinde satıldığını görünce ikili arasında tartışma çıktığı ileri sürüldü. Polis ekipleri Tuncay T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Işık'ın cenazesi de yapılan otopsinin ardından memleketi Muş'a gönderildi.

Yürürken ayağı bu hale geldi! Farkına bile varamadı...Düzce’de ayağından kan akarak kaldırımda yürüyen Mahmut Aydın, vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenesinde parmakları kırıldığı belirlenen Aydın’ın olayın nasıl gerçekleştiğinin farkında olmadığı belirtildi.
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