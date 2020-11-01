01.11.2020 - 18:30 | | DHA
3 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme kaza: YaralÄ±lar var
Ankara'nÄ±n Bala ilÃ§esindeÂ 3Â aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme kazada 4 kiÅŸi yaralandÄ±.Â Kaza, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Ankara- Konya karayolu KarahamzalÄ± Mahallesi kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi.Â
Nusret Ã–ztÃ¼rk yÃ¶netimindekiÂ 63 AAP 767 plakalÄ± TIR, kavÅŸaktaÂ Necattin YÃ¼cel'inÂ kullandÄ±ÄŸÄ±Â 06 AB 4115 plakalÄ± otomobil veÂ Mahmut GÃ¼rlek yÃ¶netimindeki 42 GD 943 kamyonetle Ã§arpÄ±ÅŸÄ±p, devrildi.
Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler Nusret Ã–ztÃ¼rk, Necattin YÃ¼cel, Mahmut GÃ¼rlek ile GÃ¼rlek'in yanÄ±nda bulunan ismi belirlenemeyen 1 kiÅŸi yaralandÄ±.Â KazayÄ± hafif sÄ±yrÄ±klarla atlatanÂ Necattin YÃ¼cel, olay yerinde bekleyen ambulansta tedavi edildi. AraÃ§ iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸan diÄŸer 3 yaralÄ± ise itfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yerden kurtarÄ±lÄ±p, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â
Kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â
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