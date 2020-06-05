65 yaş üstü sokağa çıkma izni 2 gün mü olacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi günler?

1 Haziran itibariyle corona virüs nedeniyle alınan bazı yasaklar kaldırıldı. Bu hafta sonu da 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ise devam ediyor. 65 yaş üstüne verilen sokağa çıkma izni ile ilgili yeni planlar gündemde yer alıyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma izni 2 gün mü olacak?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ 2 GÜN OLACAK MI?

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstünün gözü önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısındaydı. Beklenen haber gelmedi ancak evde çok daralan 65 yaş üstünün biraz daha nefeslenmesi için bir ara formüle gidilmesi planlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20