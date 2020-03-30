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30.03.2020 - 09:58 | | İHA

Acil koduyla geçtiler... Veterinerlerden son dakika corona virüs kararı

Türk veteriner hekimlerinden yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisine destek geldi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Corona virüsle mücadele kapsamında oda başkanlıklarımızdan acil koduyla serbest veteriner hekim klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerindeki ventilasyon (solunum) cihazı ve yoğun bakım ünitesi ekipmanlarının tam listesi istenmiştir. İhtiyaç duyulması halinde söz konusu ekipmanları ve bilgi birikimini insanlarımızın hizmetine sunmaya hazırız” dedi.

Acil koduyla geçtiler... Veterinerlerden son dakika corona virüs kararı

Türkiye’nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirten Eroğlu, “Covid-19 salgını tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de ciddi oranda etkilemiş ve korkarız ki daha da derin bir şekilde etkileyecektir. Küreselleşen dünya, insanlarımızın yaban hayatına vahşice müdahaleleri, yaban hayatı ticareti vb. sebeplerle Covid-19 salgını bitse bile insanoğlu bu ve buna benzer zoonoz hastalıklarla karşı karşıya kalmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, TVHB Merkez Konseyi ve oda başkanlıklarının salgının Türkiye’ye girdiği ilk günden itibaren ilgili resmi kurumlara ve Türk kamuoyuna veteriner hekimlerin teşhis, tedavi, aşı ve serum üretimi konularında ciddi katkıları olabileceği hususunu güçlü bir şekilde ifade ettiklerini hatırlattı.

Covid-19 salgını kapsamında can kayıplarını en aza indirmek ve hastalığın hızla kontrolünü sağlayarak insanların refah ve özgürlüğünü bir an evvel tesis etmek için konunun tüm paydaşları ile daha hızlı, daha etkin ve daha fazla iş birliği içinde olunması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, “Bu süreçte Türk veteriner hekimleri, sığır vebası, kuş gribi vb. salgınlarda olduğu gibi bu salgın konusunda da üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye ve bunun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Bu bağlamda hiç arzu etmemekle birlikte Covid-19 salgınının kontrol edilemez halde artması halinde insanlarımıza hizmet veren hastanelerimizin, özellikle ventilasyon (solunum) cihazı ve yoğun bakım ekipmanlarının yetersizliği ve bazı ülkelerde olduğu üzere veteriner hekimlerimizde var olan cihazlardan yararlanma ihtiyacı ortaya çıkabilecektir. Bu olumsuz duruma hazırlık amacıyla Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak korona virüs ile mücadele kapsamında oda başkanlıklarımızdan acil koduyla serbest veteriner hekim klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerindeki ventilasyon (solunum) cihazı ve yoğun bakım ünitesi ekipmanlarının tam listesi istenmiştir. İhtiyaç duyulması halinde, ki umarız ihtiyaç duyulmaz, Türk Veteriner Hekimleri söz konusu ekipmanları ve bilgi birikimini insanlarımızın hizmetine sunmaya hazırdır” açıklamasında bulundu.

Asrın projesi bu yıl tamamlanıyorOsmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve II. Abdülhamid Han zamanında da projesi çizilen, direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz yolunun, bu yıl sonuna doğru kara yolları standartlarına uygun bir şekilde tamamlanması hedefleniyor. Yüzde 95'likten fazla kısmı tamamlanan yol, Karadeniz Bölgesi’nin ekonomisini de olumlu yönde etkileyecek.
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