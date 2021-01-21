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21.01.2021 - 16:51 | | DHA/İHA

Ağzını telle bağlayıp açlığa terk ettiler!

Samsun'da arazide ağzı tel ile bağlı bulunan başıboş eşek kurtarıldı. Kızıyla birlikte yayla evine giden şahıs, ağzı tel ile sıkıştırılmak suretiyle bağlanmış ve ölüme terk edilmiş bir eşekle karşılaştı. Uzun süredir aç olduğu belirlenen eşeğin ağzındaki tel pense ile söküldü. Açlıktan bitap düşen eşek su ve yiyecek verilerek beslendi. O anlara şahit olan küçük kız gözyaşlarına hakim olamadı.

Ağzını telle bağlayıp açlığa terk ettiler!
Eşeğin ağzını telle bağlayıp ölüme terk ettiler
Eşeğin ağzını telle bağlayıp ölüme terk ettiler
Eşeğin ağzını telle bağlayıp ölüme terk ettiler
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Samsun Atakum ilçesi Karakavuk köyündeki yayla evine giden Tunay Kurt, kızıyla birlikte dolaşmaya çıktı. Tunay Kurt ve 9 yaşındaki kızı Eylül, evlerinin biraz ilerisinde karlar içerisinde ağzı telle bağlanmış vaziyette bir eşekle karşılaştı. Eşeğin ağzındaki teli söktüklerinde telin geçtiği yerlerin yara-bere içerisinde olduğu gözlenirken, küçük kız gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Eşeği buldukları andan itibaren yaşadıklarını cep telefonu ile çeken baba-kız ibret olması için sosyal medyada paylaştı. Eşeği evlerinin önüne götüren Tunay Kurt ve kızı Eylül, uzun süredir aç ve susuz olduğu gözlenen eşeği beslediler. Eşeğin, Pazartesi gününden beri Kurt ailesinin evlerinin önünden bir an bile ayrılmadığı bildirildi.

Kendisinin 25 yılı aşkın süredir avcılık yaptığını belirten Tunay Kurt, avcıların bazı kesimler tarafından hayvanları öldüren caniler olarak gösterilmeye çalışıldığını belirterek, “Gerçek avcılar aslında hayvanların dostudur. Hayvanların çoğalması ve büyümeleri için çalışır. Gördükleri yaralı bir hayvana elinden gelen yardımı yapar. Sadece kanunlar çerçevesinde belirlenen zamanlarda avını yapar. Bu eşeği bu hale getirenlere insan demek mümkün değil” şeklinde konuştu.

Ağzını telle bağlayıp açlığa terk ettiler

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