Alanya'da ekimde deniz keyfi

Alanya'da hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı 27 derece, nem oranı yüzde 59 ölçülürken, ilçedeki yerli ve yabancı birçok turist ekim ayı ortasına gelinmesine rağmen güzel giden havayı fırsat bilip, plajlara akın etti.

Yabancı turistlerin yoğunluk gösterdiği plaja gelenler güneşlenip, denize girdi. İlçede hafta sonuna kadar hava sıcaklığının aynı olması, pazar gününden itibaren ise yağmurun etkisini göstermesi bekleniyor.



'BÜTÜN RUSLAR BURAYA GELMELİ'



Moskova'dan Alanya'ya ilk kez geldiğini ve burayı çok beğendiğini söyleyen 29 yaşındaki Olga Kakotkina, "Alanya'ya dün geldim. Kleopatra Plajı’nı çok beğendim. Az parayla geldim. Burası çok güzel. Rusya'dan herkes buraya gelmeli. Burada hizmet çok güzel. Rusya'da böyle bir hizmet yok. Bütün Ruslar buraya gelsin" dedi.