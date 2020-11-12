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12.11.2020 - 09:29 | | AA

Ankara Siteler'deki yangın kontrol altına alındı

Ankara'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ankara Siteler'deki yangın kontrol altına alındı

Çamlıtepe Caddesi'ndeki bir sunta toptancısında henüz belirlenemeyen  nedenle çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme  çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yanan binanın yanındaki Abdullah Tokur Ortaokulu'na alevlerin sıçraması önlendi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Mansur Yavaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirten Yavaş, yanan  işletmenin arkasındaki binada kalan Suriyelilerin de tahliye edildiğini söyledi.

"YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yazılı açıklamada, sunta MDF  dükkanında saat 19.07'de çıkan yangına itfaiye ekiplerinin üç dakika içerisinde  müdahale etmeye başladığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 13 istasyondan 93 personel, 12  arazöz, 14 tanker, 2 merdiven, 1 köpük kulesi, 6 pikap, ASKİ'ye bağlı 5 tanker, 7  personel, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 27 tanker, 3 iş makinesi, 30  personel, ANFA'ya bağlı 31 tanker, 31 personel ve diğer birimlere bağlı 7 tanker  7 personel olmak üzere toplam 108 araç 168 personel ile yangın söndürme  çalışmalarına devam etmektedir. Yangın kontrol altına alınmıştır."

"NASIL   OLDU BİLEN YOK"

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı da yangının  başlamasının ardından itfaiye ekiplerinin hemen olay yerine geldiğini söyledi.

Hem Ankara Büyükşehir Belediyesinin hem Altındağ Belediyesi  yetkililerinin olay yerinde olduğunu aktaran Taklacı, "MDF suntalama deposu  burası. Bu malzeme için için yanıyor şu an itibarıyla. Bunun için yangın biraz  geç söndürüldü ama yandaki binalara sıçramadan kontrol altına aldılar." dedi.

Taklacı, yangının neden çıktığına ilişkin bir öngörünün olup  olmadığının sorulması üzerine, "Bütün kepenkleri kapalıymış. 18.00 civarında  kapatmışlar, ondan sonra kendiliğinden çıkan bir yangın. Nasıl oldu, nereden oldu  bunu bilen yok şu an itibarıyla. Ben de yanlış bilgi vermek istemiyorum."  cevabını verdi.

Can kaybı olmadığını ancak maddi hasarın fazla olduğunu belirten  Taklacı, bir daha böyle hadiselerinin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

 

 

Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.
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