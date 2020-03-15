15.03.2020 - 12:16 |
AÖL 2020 sınavları ertelendi! Açıköğretim Lisesi 2. Dönem sınav tarihleri ne zaman?
Açıköğretim Lisesi sınavları için meraklı arayış devam ediyor. Ülkemizde yaşanan corona virüsü vakaları sonrasında alınan tedbirler arasında AÖL sınavları da yer aldı. 2019-2020 Eğitim Öğretim takvimine göre 21-22 Mart 2020 tarihlerinde uygulanacak olan AÖL sınavlarının tarihleri ertelendi. Peki Açık lise 2. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Açıköğretim Lisesi sınavları için 13 Mart 2020 tarihinde duyuru yayımlandı. MEB, AÖL öğrencilerini ilgilendiren sınav hatırlatmasında bulundu. AÖL 2020 sınav tarihleri ileri bir tarihe ertelendi. Corna virüsü nedenyile ertelenen AÖL sınavları öğrencileri meraklandırdı. Peki Açıköğretim Lisesi 2. Dönem sınav tarihleri ne zaman?
AÖL 2020 SINAV TARİHLERİ
21-22 Mart 2020 Tarihlerinde yapılması planlanan Açıköğretim Kurumları Sınavları Eylül ayına ertelendi. İşte resmi yazı...
Umre yolcuları Ankara ve Konya'da karantinaya alındı!Umreden dönen vatandaşlar, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 günlüğüne gözlem altına alındı. Umreden dönen kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ambulanslarla aprona girdi. Sağlık taramasından geçirilen yolcular öğrenci yurtlarına yerleştirildiler. Gelen son dakika bilgilere göre; umreden dönen 10 bin 330 kişi 5 yurtta karantinaya alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya ve Ankara'da yurtlar karantina sürecine uygun hale getirildi" denildi. Öte yandan açıklamada, yurttaki öğrencilerin başka yurtlara nakillerinin sağlandığı belirtildi.