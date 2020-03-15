AÖL 2020 sınavları ertelendi! Açıköğretim Lisesi 2. Dönem sınav tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Açıköğretim Lisesi sınavları için 13 Mart 2020 tarihinde duyuru yayımlandı. MEB, AÖL öğrencilerini ilgilendiren sınav hatırlatmasında bulundu. AÖL 2020 sınav tarihleri ileri bir tarihe ertelendi. Corna virüsü nedenyile ertelenen AÖL sınavları öğrencileri meraklandırdı. Peki Açıköğretim Lisesi 2. Dönem sınav tarihleri ne zaman?

AÖL 2020 SINAV TARİHLERİ

21-22 Mart 2020 Tarihlerinde yapılması planlanan Açıköğretim Kurumları Sınavları Eylül ayına ertelendi. İşte resmi yazı...