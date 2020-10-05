AÖL kayıt yenileme 2020 ücreti ne kadar, tarihi ne zaman ve nasıl yapılır? AÖL kayıt yenileme son tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açıköğretim Lisesi'nin 2020-2021 Eğitim yılı takvimi belirlendi. Takvimde AÖL kayıt yenileme tarih aralığı, ders seçme ve sınav merkezi tercih tarihleri ve 1.Dönem Sınav giriş belgeleri ile sınav tarihi yayımlandı.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav ücretinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından

otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır.

Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Kayıt Yenileme Sınav Ücretini İki Şekilde Yatırabilirsiniz:

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması zorunludur. Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

Dikkat: Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. Kimlik Numarası olmayanların kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilmeleri için il göç idaresi müdürlüğü tarafından verilen yabancı kimlik numarasını almaları gerekmektedir.

Dikkat: T.C. kimlik numarası almak zorunda olmayan kişilerin sınav ücretini ödeyebilmek için, kayıt yaptıracakları okul/cezaevi öğretmeni aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne, 0 312 213 01 75 numaralı faks ile veya aciklise@meb.gov.tr mail adresi ile ulaşmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından sınav bedellerini ödeyebilecekleri banka hesap numarası verilecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ NE ZAMAN SON?

AÖL kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos 2020 tarihinde başladı, 9 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.

AÖL İLK KAYIT TARİHİLERİ

AÖL ilk kayıt işlemleri de 31 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

AÖL DERS SEÇME VE SINAV MERKEZİ TERCİHİ TARİHLERİ

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba tarihinde erişime açılacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönem sonu sınavları 5 Aralık 2020 Cumartesi - 6 Aralık 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.