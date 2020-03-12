AÖL sınav yerleri belli oldu mu? 2020 Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Açıköğretim Lisesi sınavları için heyecan dorukta. AÖL öğrencileri, sınav hazırlıklarını sürdürürken, AÖL sınav yerleri için meraklanıyor. Sınavlara nerede katılacağını öğrenmek isteyen AÖL öğrencileri, AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı arayışını yapıyor. Peki AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman?

AÖL SINAV TARİHLERİ 2020

AÖL 2. Dönem sınavları 21 Mart 2020 Cumartesi - 22 Mart 2020 Pazar günleri uygulanacak. Peki AÖL sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖL sınav yerleri henüz belli olmadı. Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgeleri 18 Mart 2020 tarihinde yayımlanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 17 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.