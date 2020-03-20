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20.03.2020 - 12:53 |

AÖL sınavları 2020 ertelendi mi? Açık lise 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları ertelendi. Açıköğretim Lisesi öğrencileri sınav tarihleri için arayışa geçti. Bu hafta yapılması planan Açık lise sınavlarının tarihleri corona virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. AÖL öğrencileri ise yeni sınav tarihlerini merak etmeye başladı. Peki Açık lise sınavları ne zaman? AÖL 2020 sınav tarihleri...

AÖL sınavları 2020 ertelendi mi? Açık lise 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan AÖL sınav tarihleri duyurusu büyük ilgi gördü. 2019-2020 Eğitim - Öğretim döneminin sınav takvimine göre AÖL sınavları 21-22 Mart 2020 tarihlerinde uygulanacaktı. Fakat ülkemizde yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle sınav tarihleri ertelendi. Peki AÖL sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖL 2020 sınav tarihleri...

AÖL SINAVLARI 2020 NE ZAMAN?

21-22 Mart 2020 Tarihlerinde uygulanması planan AÖL sınavları, Eylül ayına ertelenmiştir. İşte resmi açıklama...

AÖL sınavları 2020 ertelendi mi Açık lise 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak

 

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