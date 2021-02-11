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11.02.2021 - 09:40 |

Aşı randevusu nasıl alınır? 2. Doz aşı randevusu alma işlemi başladı mı?

Koronavirüs aşısı uygulamasında 2. doza geçildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada aşılama sırasına yönelik 2. doz aşılarında tamamlanacağı bildirildi. Koronavirüs aşısının ilk dozunu vurulan vatandaşlar ise ikinci doz aşı için meraklanıyor. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? 2. Doz aşı randevusu alma işlemi başladı mı?

Aşı randevusu nasıl alınır? 2. Doz aşı randevusu alma işlemi başladı mı?

Son dakika haberleri arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları milyonlarca vatandaşı meraklandırdı. İlk olarak sağlık çalışanları ardından 75 yaş üzeri vatandaşlar aşı sırasında yer aldı. İlk dozlerı tamamlanan vatandaşlara, 2. doz aşı uygulamasına devam edileceği açıklandı. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? 2. Doz aşı randevusu alma işlemi başladı mı? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan koronavirüs aşı duyurusu...

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs aşı programına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakanlık, Aşı yapılacak grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden randevu alabilirsiniz” şeklinde açıklama yaptı.

Buna göre sırası gelen grupta olanlar aşı için başvuru alınacak.

Sağlık Bakanlığı aşı takvimini yayınladı. Bu takvimdeki gruplarda olanlar için paylaşımda bulunan bakanlık, randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabilecek.

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KORONAVİRÜS AŞISINDA 2. DOZ ZAMANI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarına aşı gündemi ile başladı ve "Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır. Yarından itibaren 70 yaş üzeri Cuma gününden itibaren 60 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak üzere sisteme tanımlanacak." ifadelerine yer verdi.

KORONAVİRÜS AŞI SIRALAMASI

Aşı randevusu nasıl alınır 2. Doz aşı randevusu alma işlemi başladı mı
Aşı randevusu nasıl alınır 2. Doz aşı randevusu alma işlemi başladı mı
Aşı randevusu nasıl alınır 2. Doz aşı randevusu alma işlemi başladı mı



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