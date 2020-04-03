Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Aşk-ı Memnu hangi yıl, nerede çekildi?

Kanal D'nin unutulmayan dizileri arasında yer alan ve bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla hala yoğun ilgi görüyor. Tekrar bölümleriyle hala büyük heyecanla izlenen Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Peki Aşk-ı Memnu hangi yıl çekildi? İşte Aşk-ı Memnu dizisine dair merak edilenler...

AŞKI-I MEMNU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Tatlıtuğ ve Saat’in yanı sıra Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı, oyuncu performansları kadar ölümsüz hikayesiyle de ekranlara damgasını vuran "Aşk-ı Memnu", hafta içi her gün saat 10.45’de Kanal D’de...

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AŞK-I MEMNU KONUSU NEDİR?

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter'le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D kanalında yayınlanan ve 2 sezon süren Türk romantik drama dizisidir, Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaşmaktadır.

AŞK-I MEMNU NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi İstanbul'da geçmektedir. Ziyagil ailesinin evi için Rahmi Koç'un Sarıyer'de bulunan üç katlı, on odalı villası kiralandı. Bu ev dizinin her bölümünde görülmektedir ve olayların çoğu burada gerçekleşir. Evin arka bahçesinde bir sera, Adnan Ziyagil'in atölye olarak kullandığı bir oda ve koru vardır. Evin alt katında evin çalışanları kalmaktadır. Burası dışında, Çatalca'da Ahsen Hala'nın çiftliği olarak kullanılan bir ev daha vardır. Ayrıca Behlül'ün Bihter ile beraber olmak için Riva'da kaldığı bir taş ev vardır.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI

Dizide yirmiye yakın oyuncu ana kadroda yer aldı. Dizinin ana kadrosu Ziyagil ailesi ve Melih Bey takımı üzerinden şekillenmektedir. Ziyagil Holding'in sahibi Adnan Ziyagil'i Selçuk Yöntem canlandırmıştır. Adnan Bey, eşini kaybetmiş iki çocuklu, orta yaşlı, zengin bir iş adamıdır. Adnan Ziyagil'in kızı Nihal'i Hazal Kaya, oğlu Bülent'i de Batuhan Karacakaya canlandırdı. Nihal, içine kapanık, 18 yaşında bir genç kızdır; Bülent ise 12 yaşında uyumlu bir çocuktur. Adnan Bey'in ablası Aysen Hanım'ı da Gülsen Tuncer oynadı. Dizinin baş karakterlerinden biri olan Behlül Haznedar'ı Kıvanç Tatlıtuğ oynadı. Behlül, Adnan Bey'in uzaktan bir akrabasıdır, küçük yaşta ailesini kaybedince Adnan Bey onu yanına almış ve çocuğu gibi davranmıştır bu yüzden Behlül ona amca demektedir.

Melih Bey takımı Yöreoğlu ailesinin lakabıdır, bu aile Melih Bey, Firdevs Hanım ve kızları Bihter ve Peyker'den oluşmaktadır. Dizinin ana karakterlerinden biri olan Bihter, bu ailenin küçük kızıdır ve Beren Saat tarafından canlandırılmıştır. Melih eşinin onu aldattığını öğrenince kalp krizi geçirip ölmüş ve ölmeden önce iflas ettiği için ailesine yüklü miktarda borç bırakmıştır. Dizide yalnızca flashback görüntülerinde yer almış ve Münir Akça tarafından canlandırılmıştır. Bihter, babasının ölümünden annesini suçlamaktadır. Annesi Firdevs'i Nebahat Çehre oynamaktadır. Ailenin büyük kızı Peyker de Nur Fettahoğlu tarafından canlandırılmıştır. Peyker, önceden Behlül'ün sevgilisidir fakat Behlül onu aldatmıştır. Bu ilişkiden kısa bir süre sonra da Nihat Önal'la evlenmiştir.

Ziyagil ailesinin evinde, onlarla uzun yıllardır çalışan Süleyman Efendi ve ailesi de yaşamaktadır. Süleyman Efendi'yi Rana Cabbar, karısı Şayeste'yi Fatma Karanfil ve kızı Cemile'yi Pelin Ermiş oynadı. Bu aile dışında Ziyagiller'in evinde Evren Duyal'ın canlandırdığı Nesrin ve Baran Akbulut'un canlandırdığı Beşir de çalışmaktadır. Beşir bu eve küçük yaşta gelmiştir ve yıllardır Nihal'e aşıktır. Eve Firdevs Hanım'la beraber gelen, Ufuk Kaplan'ın oynadığı Katya da Ziyagil ailesinin çalışanlarından biridir. Bunların dışında, evde Nihal'i bebekliğinden beri yaşayan, çocuklara bakıcılık, öğretmenlik yapan ve Adnan Bey'e platonik olarak aşık olan Fransız kökenli Deniz karakteri vardır. Evdekilerin genellikle "matmazel" diye hitap ettiği karakteri Zerrin Tekindor oynadı.

Dizideki bir diğer aile Hilmi Önal, eşi Aysun ve oğlu Nihat'tan oluşan Hilmi Bey takımıdır. Hilmi Bey, Firdevs Yöreoğlu ve onunla birlikte Ziyagil ailesine düşmandır. Hilmi karakterini Recep Aktuğ, Aysun'u Zerrin Nişancı ve Nihat'ı İlker Kızmaz canlandırdı.

Dizinin ilk sezonunda Behlül'ün sevgilisi olan Elif'i Eda Özerkan, Firdevs Hanım'ın yakın arkadaşı Sevil'i Gülizar Irmak oynadı. Diziye birinci sezonun sonunda dahil olan ve daha sonra Nesrin'le evlenecek olan balıkçıyı Alay Cihan canlandırdı. Diziye ikinci sezon dahil olan Burçin Oraloğlu ise Firdevs Hanım'ın zengin iş adamı sevgilisi rolünü oynadı.