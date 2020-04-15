Askerlik uzadı mı? Celp ve terhis tarihileri ertelendi mi 2020? Son dakika askerlik gelişmeleri...

Askerlik uzadı mı? sorusunun yanıtı gündemde araştırılıyor. Dünyaya yayılan corona virüs salgını nedeniyle çeşitli alanlarda pek çok önlemler alındı. Corona virüsüten dolayı Milli Savunma Bakanlığı da çeşitli tedbirler aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada ise askerliğin uzayıp uzamayacağı hakkında bilgi verdi. Peki askerlik celp ve terhis tarihleri ertelendi mi 2020?

ASKERLİK UZADI MI?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gerçekleştirdiği açıklamada,53 bin yükümü gencin silah altına alınmasının ertelenmesinin aynı zamanda da Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatıldığını açıkladı.

İşte Bakan Akar'ın açıklaması:

"Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir."

"14 GÜN GÖZETİM ALTINDA TUTTUK"

Bakan Akar açıklamasında, "Bu sistem içerisinde, geçen celp döneminde yurt içinden gelen yaklaşık 35 bin gencimiz ile 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yurt dışından gelen 659 personelimizi herhangi bir risk olmaması için 14 gün gözetim altında tuttuk. Bugüne kadar 93'ü erbaş ve er olmak üzere Kovid-19 semptomlarına rastlanan toplam 223 personelimizi kontrol altında tutmaya devam ediyoruz. Bunlar arasında bulunan ve diyabeti de olan bir sivil memurumuzu kaybettiğimizi geçen hafta açıklamıştık. Şu anda bir doktor yarbayımız hariç durumu kritik olan personelimiz yoktur. İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile yakın iş birliği içinde tüm personelin muayene, test, gözetim ve tedavisini aralıksız sürdürüyoruz. Sivil memurumuza ve hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yarbayımıza ve tedavi gören diğer personelimize ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.