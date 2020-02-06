ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri 1-2 Şubat tarihlerinde sınava girdiler. Bugün itibarıyla sınavın üzerinden 4 gün geçti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınavları ikidir 5. günde açıklandı. Bu nedenle ATA AÖF öğrencileri de heyecanla bekliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleşen ATA AÖF sınavlarının sonuçları ile ilgili bir duyuru henüz yapılmadı. Sınav sonuçları genellikle 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre sonuçların 17 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.