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06.02.2020 - 14:16 |

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Erzurum Atatürk Üniversitesi geçen hafta sonu bütünleme sınavına girdiler. Heyecan dorukta ve sonuç tarihi anbean aratılıyor. Özellikle mezun olmaya bir adım daha yakın olan öğrenciler sıklıkla ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? diye soruyor. İşte konuya dair bilgiler...

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri 1-2 Şubat tarihlerinde sınava girdiler. Bugün itibarıyla sınavın üzerinden 4 gün geçti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınavları ikidir 5. günde açıklandı. Bu nedenle ATA AÖF öğrencileri de heyecanla bekliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 1-2 Şubat tarihlerinde gerçekleşen ATA AÖF sınavlarının sonuçları ile ilgili bir duyuru henüz yapılmadı. Sınav sonuçları genellikle 15 gün içerisinde açıklanıyor. Buna göre sonuçların 17 Şubat'ta açıklanması bekleniyor.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.

Otobüs şoförü direksiyon başında telefonla oynadıSAMSUN'a gittiği öne sürülen şehirlerarası bir yolcu otobüsünde, şoförün direksiyonda uzun süre cep telefonu ile yazışması ve yanındaki muavinin cep telefonuyla görüşmesi, otobüste bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis ekipleri de sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
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