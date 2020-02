Ayetel kürsi tefsiri ve anlamı (Diyanet) - Ayetel kürsinin Türkçe anlamı nedir?

Ayet-el Kürsi, Kur'an'da Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Medine'de indirildiğine ve birçok faziletinin olduğuna inanılır. Koruyucu özelliklere sahip olduğuna inanılan ayet-i kerime, farz namazlardan sonra okunduğu gibi, diğer zamanlarda da Allah'a sığınmak için, şerden korunmak adına okunur.

AYETEL KÜRSİ





“Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm.

Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard. Men-ze’l-lezî yeşfe’u

‘indehû illâ bi-iznih. Ya’lemü mâ beyne eydîhim

ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min

‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti

ve’l-arda ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.”



AYATEL KÜRSİ TÜRKÇE ANLAMI



“Allah, O Allah’tır. O, yegâne hak mâbuddur ki O’ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O’dur. Ne gaflet basar O’nu, ne uyku.



Göklerde, yerde ne varsa hepsi O’nundur. Kimin haddine ki izni olmaksızın O’nun yanında şefaat edebilsin? Allah, yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O’nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler. O’nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez.



O, öyle ulu, öyle büyük ve yücedir...”



Peygamberimizin Mübarek Sözlerinden:



“Kur’an’da en büyük âyet, Âyetü’l-Kürsî’dir. Bu âyet bir evde okunursa, oraya otuz gün şeytan yaklaşamaz. Her kim her namazın arkasında bunu okursa, ölünce doğru Cennet’e gider. Çocuklarınıza, âilenize ve komşularınıza bu âyeti öğretin. (Peygamber Efendimiz yatağına yatınca, bu âyeti ve bununla birlikte İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okur, eline üfler ve vücudunun her tarafını sıvazlardı.)”

Farz Namazlardan Sonra Âyetü’l-Kürsî Okumanın Fazîleti



Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Kim ki her farz namazının arkasında Âyetü’l-Kürsî’yi okursa, onun Cennet’e gitmesine ancak ölmemesi mani olur. (Yani ölürse hemen Cennet’e gider).” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, 2/458, No.2395)

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Allah, İmrân oğlu Musa’ya vahiy gönderdi. Âyetü’l-Kürsî’yi her farz namazın akabinde oku. Çünkü onu her farzın akabinde okuyana şükredenlerin kalbini ihsan edeceğim. Zikredenlerin dilini vereceğim. Peygamberlerin sevabını, sıddîklerin amelini vereceğim. Çünkü buna ancak bir peygamber veya sıddîk ya da kalbi iman için imtihan edilen veya Allah yolunda öldürülmesini isteyen devam eder” (Nesâî, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle)

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU

AYETEL KÜRSİ'NİN FAZİLETLERİ

Kur’ân âyetlerinin en ulusu “Ayetel Kürsi” dir. Yüce Peygamberimiz:

1. ‘Bakara Sûresinde bir âyet var ki, O Kur’ân âyetlerinin seyyididir (ulusu – efendisi – en faziletlisidir). Bu Âyetel Kürsidir. Âyetel Kürsî içinde şeytan bulunan bir evde okunsa; şeytan, o evden feryad ederek kaçar ve sur’atle oradan uzaklaşır. O faziletli âyet, ÂyetelKürsidir buyurmuştur.

2. “Yatağınıza yattığınız (yatacağınız zaman), ‘Ayetel Kürsi’yi okuyunuz. Çünkü orada bulunduğunuz müddetçe koruyucunuz bizzat Yüce Allah kendisi olur ve sabaha kadar o yatağın etrafına (çevresine) kesinlikle şeytan yaklaşamaz.” buyrulmuştur. Yine buyrulmuştur ki:

3. ‘Her hangi bir ev ki, içinde ‘Âyetel-Kürsi ve Fatiha Sûresi” okunsa, o gün içinde o evde bulunanlara hiçbir zarar ve musibet gelmez. İns ve cin şerrinde emniyette bulunur. Nazar değme olayı da asla olmaz.

Kendi evinde veya bulunduğun herhangi bir evde veya herhangi bir yerde korkusuzca emniyet ve huzur içinde bulunmak istiyorsan, bu sûreleri oku.

Âyetel-Kürsiyi hiçbir zaman dilinden bırakma. Kendin okuduğun gibi çoluk çocuğuna da öğret. Onlar da okusun. Sen de oku. Dünya bu, derdi de var, kederi de var. Dünyanın derdinden, kederinden Âyetel Kürsiyi okuyarak Allah’ın yüce kudretine sığınmış olur. O yüce kudret sahibi Rabbimizden yardım dilemiş oluruz. O da bize hemen yardımını lütfeder.

İnsan şeytanlarının şerrinden, cin şeytanlarının şerrinden ve kötü ruhlu, hain gözlü adi kimselerin şerrinden emin olmuş olursun.

Âyetel Kürsiyle birlikte “İhlas-Felak-Nâs ve Fatiha” sûrelerini de oku.

Âyetel Kürsi İsm-i Â’zamdır. Bir dileği olan önce Âyetel-Kürsi’yi okumalı ve sonunda da her ne gibi ihtiyacı haceti, dileği varsa onları Cenâb-ı Haktan dilemeli (istemeli) dir.

Yani, bir kimse bütün duâlannın kabul olmasını istiyorsa bol bol Âyetel Kürsi okumalıdır. Bir şeyden, bir hadiseden korkan kimse, 3-5-7 kere Âyetel Kürsi okuyarak o korktuğu şeyin şerrinden Allah’a sığınmalıdır. “Ya Rabbi, okuduğum Âyetel Kürsi hürmetine bu şeyin şerrinden sana sığınırım’ diye yalvaran kulunu Cenâb-ı Hak mahrum bırakmaz.

4. Yine Hadis-i Şerifde buyrulmuştur ki: ‘Her kim, yatağına yattığında “Âyetel-Kürsi’yi okursa, Cenâb-ı Hak, o kulunu sabaha kadar koruyacak iki melek görevlendirir.”

Cenâb-ı Allah’ın kullarına olan merhametini düşün!… Sen, yatağında huzur içinde uyuyasın diye. Senin için iki meleğini görevlendirmiş ve seni koruyorlar. “Aman Allâh’ım sen ne büyüksün ne çok merhametlisin!…’

5. ‘Her kim, evinden çıkarken “Âyetel Kürsi’yi okursa, Allah Teâlâ, o kimse için yetmiş melek görevlendirir. Bu melekler, Âyetel-Kürsî okuyan bu kimseye dua ederler, himaye ederler.” Bu durum evine selâmetle dönünceye kadar devam eder.

6. ‘Evine dönerken de Âyetel-Kürsi’yi okuyan kimse, fakirlik çekmez, yoksulluk derdi görmez. Evinden çıkarken ve evine girerken okuduğu iki Âyetel-Kürsî hürmetine sabahtan akşama kadar işleri hayırla selâmette olur.’

7. ‘Her kim, dara düşdüğünde, sıkıntı ve bunalıma girdiğinde Âyetel Kürsi’yi okursa, Cenâb-ı Hak, bu kulunun imdadına (yardımına) yetişir.”