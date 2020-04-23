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23.04.2020 - 17:58 |

Azami Nedir? Azami Süre Ve Azami Hız Ne Demektir?

Birçok yerde azami kelimesi halkın karşısına çıkıyor. Azami kelimesinin tam olarak ne demek olduğu bilinmemektedir. Azami kelimesi genel olarak anlamsal şekilde tam zıttı ile bilinmektedir. Azami nedir? Azami süre ve azami hız ne demektir? İşte azami kelimesi ile ilgili detaylar.

Azami Nedir? Azami Süre Ve Azami Hız Ne Demektir?

Azami kelimesi gündelik hayatta çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Azami kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapçadan Türkçe’ ye geçmiş olan kelimelerden biridir. Özellikle trafik ile ilgili bazı kuralları belirtmek için azami kelimesi kullanılır.

Azami Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Azami kelimesinin anlamı en yüksek değerdir. Çoğunlukla süre, hız, mesafe, yükseklik gibi kavramların belirlemek için azami kelimesi kullanılmaktadır. TDK sözlüğünde azami kelimesi; en yüksek, en büyük, en üst ve en çok anlamlarına gelmektedir.

Azami sözcüğü asgari sözcüğünün zıt anlamlısı olan bir kelimedir. Azami süre ise bir durum için belirlenen en uzun süredir. Azami hız ise bulunulan ortamda yapılabilecek en yüksek hız demektir.

Azami kelimesi nicelik belirten ve ölçülebilir kavramların ifade edildiği bir kelimedir. Günlük hayatta birçok şekilde azami kelimesi kullanılır.

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