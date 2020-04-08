Aziz Nedir? Aziz Olmak Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Azizlik Ne Anlama Gelir?

Aziz kelimesi Arap dilinden dilimize geçerek kullanılan bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak farklı anlamları içermekte ve günlük hayatta sıklıkla tercih edilmektedir. İçeriğinde iyi ve olumlu anlamları barındırdığı bilinen bir gerçektir.

Aziz Nedir?

Aziz, TDK'de farklı anlamlarda kullanılan bir sözcüktür. Her anlamına göre farklı şekiller cümle içinde kullanılabilmektedir.

- Ermiş, eren

- Sevgi konusunda üstün tutulmakta olan, muazzez olan

" Arkadaşım benim için çok aziz bir insandır." şeklinde cümle içinde kullanılabilir.

Aziz Olmak Kısaca Ne Demektir?

Aziz kelimesi anlamı dikkate alındığı zaman aziz olmak söz grubu ermek, azizlik makamına ulaşmak anlamlarını taşımaktadır.

TDK'ye Göre Azizlik Ne Anlama Gelmektedir?

TDK kullanımı dikkate alındığı zaman azizlik aziz olma durumunu belirtmektedir. Bazı durumlarda ise daha farklı anlama gelen muziplik, komiklik anlamında kullanıldığı görülmektedir.