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03.05.2020 - 15:37 |

Bakan Albayrak'tan Ömer Döngeloğlu paylaşımı

Başakşehir’de hastanede yeni tip corona virüs tedavisi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Döngeloğlu için sosyal medya hesabından taziye mesajında bulundu.

Bakan Albayrak'tan Ömer Döngeloğlu paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi; 

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. İlim ve irfan sahibi bir din adamı, imanlı ve ahlâklı bir insandı. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

Bakan Albayraktan Ömer Döngeloğlu paylaşımı

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İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu vefat etti!
İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu vefat etti!Başakşehir’de hastanede yeni tip corona virüs tedavisi gören İlahiyatçı- Yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatı dolayısıyla, oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
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