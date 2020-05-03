Bakan Albayrak'tan Ömer Döngeloğlu paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. İlim ve irfan sahibi bir din adamı, imanlı ve ahlâklı bir insandı. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.