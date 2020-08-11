Bakanlık, 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da başarıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı, yakın hava desteği ve hava hücum harekâtı eğitimleriyle sürüyor" denildi. Paylaşılan görüntüde ise askerlerin, tatbikattaki askeri uçak ile helikopterden indiği anlar yer aldı.