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11.08.2020 - 11:16 | | DHA

Bakanlık, 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı. Askerlerin, tatbikattaki askeri uçak ile helikopterden indiği anlar görüntüde yer aldı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da başarıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı, yakın hava desteği ve hava hücum harekâtı eğitimleriyle sürüyor" denildi. Paylaşılan görüntüde ise askerlerin, tatbikattaki askeri uçak ile helikopterden indiği anlar yer aldı.

MSB, 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştıMilli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı. Askerlerin, tatbikattaki askeri uçak ile helikopterden indiği anlar görüntüde yer aldı.
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