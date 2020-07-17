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17.07.2020 - 19:21 |

Bay Yanlış konusu ve oyuncuları... Bay Yanlış nerede çekiliyor?

Bugün cuma ve Bay Yanlış dizisinin 4. bölümü ekrana geliyor. İzleyiciler tarafından zaman zaman dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İzleyiciler özellikle de 'Bay Yanlış nerede çekiliyor?' sorusuna cevap arıyor.

Bay Yanlış konusu ve oyuncuları... Bay Yanlış nerede çekiliyor?

Yaz dizisi Bay Yanlış yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda... Can Yaman ve Özge Gürel'in başrolünde olduğu dizi hakkındaki bilgiler özellikle de dizinin yayın saatinde ilgiyle araştırılıyor. İşte konu hakkındaki bilgiler...

BAY YANLIŞ OYUNCULARI

Can Yaman ve Özge Gürel’in başrolünde olduğu dizede ikiliye Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Suat Sungur, Kimya Gökçe Aytaç ve Taygun Sungar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

BAY YANLIŞ KONUSU

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan bir barmen olarak çalışmaktadır. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

BAY YANLIŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bay Yanlış dizisi İstanbul, Bodrum, Göcek, ve Fethiye'de çekiliyor.

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