Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik celp dönemleri 2021 ve askerlik yerleri

Bedelli askerlik ücreti her geçen gün daha çok araştırılmaya başladı. 2021 yılında askerlik görevlerini bedelli olarak yerine getirecek vatandaşlar için yeni bedelli askerlik tutarı da açıkladı. Yanı sıra yurt dışında yaşayan ve dövizle askerlik yapacaklar için de bedelli askerlik ücreti haberimizde. 2021 bedelli askerlik ne kadar oldu, arttı mı?

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

2020 yılının ikinci yarısında 37.070 TL olan bedelli askerlik ücretleri açıklanan yeni oranlarla 2021 yılının ilk yarısında 39.788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 35.054 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13.50 oranında artarak zamlanmış oldu.

DÖVİZLE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni yılda bedelli askerlik yapacak yurt dışında yaşayan gurbetçiler için de tutarlar belirlendi. Buna göre gurbetçi vatandaşların ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak. 2021 yılı bedelli askerlik ücreti 39 bin 788,64 Türk Lirası, dövizle askerlik bedeli ise, 4 bin 402,27 Euro olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ

Bedelli askerlik için 2020 yılında başvuruda bulunarak ücretlerini ödeyenlerin 2021 yılı görev tarihleri şöyle:

a) 01, 02, 03 Nisan 2021

b) 13, 14, 15 Mayıs 2021

c) 17, 18, 19 Haziran 2021

ç) 05, 06, 07 Ağustos 2021

d) 16, 17, 18 Eylül 2021

e) 21, 22, 23 Ekim 2021

f) 25, 26, 27 Kasım 2021

BEDELLİ ASKELİK YERİ SORGULAMA SAYFASI...