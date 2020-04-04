Belediyelerden 'korona' dayanışması

Online terapi





Büyükçekmece Belediyesi salgın nedeniyle kaygılanan ve panik yaşayan vatandaşlar için, Aile Danışma Merkezi (BADEM) bireysel terapi hizmetlerini online olarak devam ettiriyor. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Endişe duyan vatandaşlarımızın yanındayız. Uzman psikologlarımız haftanın 7 günü online terapi hizmeti vermektedir" dedi. Canlı terapi hizmeti almak isteyen vatandaşlar, 08.00- 00.00 saatleri arasında 444 0 340 numaralı telefonu ücretsiz arayabilir.

Acil hayat butonu





Sancaktepe Belediyesi, ilçede yaşayan ve koronavirüs tehdidi nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlar için korona acil butonu oluşturdu. Evlerinde rahatsızlanan yaşlılar butona basarak belediyenin sağlık ekiplerinden yardım istiyor. Sinyali alan ekipler ise gerekli önlemleri alarak yaşlıları hastaneye götürüyor. Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Belediye olarak yaşlılarımızın, kronik hastalıkları olanların yanındayız. Kendinizi yalnız hissetmeyin ama sağlığımız için toplumumuz için geleceğimiz için evde kalın" dedi.

Balkonlar şenlendi





Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı kent orkestrası 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşlara moral konseri verdi. Ara sokaklarda gezen bando ekiplerine vatandaşlar da pencerelerinden eşlik etti. Belediye Başkanı Alim Karaca, "Bando ekibimiz balkonları şenlendirdi. Mahalle sakinleri de mutlu oldu" dedi.

Başkan Aras sahada





Bodrum Belediyesi Kovid-19 salgınını önlemek için, oto sanayi sitelerinde dezenfektasyon uygulaması yaparak, çalışanlara maske ve solüsyon dağıttı. Bu dönemde özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekiplere, "Bodrum’un hiç olmadığı kadar sizlere ihtiyacı var" diyerek teşekkür eden Başkan Ahmet Aras, tatilcilere ise şöyle seslendi: "Sağlınız için evnizde kalın. Koronavirüs tehdidi geçince Bodrum'da buluşuruz."

Pazara korona dizaynı





Marmaris Belediyesi, koronovirüse karşı aldığı önlemler kapsamında semt pazarlarında örnek uygulamalara imza attı. Tezgah aralarının 3 metre olduğu pazarda sebze ve meyveler poşette satılmaya başlandı . Ekmek ve unlu mamullerin de poşetlendiği pazarda, hijyen kurallarını harfiyen yerine getiren pazarcıların müşterilerinin güvenini kazandığı görüldü.

Yeşil bantla mesafeyi koru!





Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs İle Mücadele Eylem Planı kapsamında toplu taşımalarda önlemleri artırarak tramvay ve otobüslerde vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarıyor. 'Evde Kal' çağrılarına uyan duyarlı Eskişehirliler sayesinde otobüslerde yolcu sayısının yüzde 90 azaldığını belirten yetkililer, ayrıca yolcuların tüm araçların girişlerine koyulan el dezenfektanlarını kullanmaları konusunda uyarıyor.

Evde zinde kal





Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs salgınının önlenmesi için sosyal izolasyona azami derecede uyulması gerektiğini belirtti. Toplum sağlığı için evlerinde kalan vatandaşlara 'Evinde Hareket Var' sloganıyla spor yapma imkanı sunduklarını söyleyen Büyükkılıç, "Eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan uzaktan spor imkanı Spor A.Ş.’mizin Facebook ve Instagram hesapları üzerinden canlı olarak gerçekleştiriliyor” dedi.

Teknik Hizmet





Ankara'nın Keçiören ilçesinde koronavirüs önlemleri kapsamında 60 yaş üstü 118 bin 874 vatandaşın market ve eczane alışverişi için hizmet vermeye başlayan 'Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi' hizmet alanını genişletti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla ekipler, '0312 339 00 15' telefon numarasından destek talebinde bulunan vatandaşların su ve doğalgaz dolum talebini de karşılıyor. Belediye ayrıca su, doğalgaz ve elektrik arızası olduğunu belirten 60 yaş üstü vatandaş için ücretsiz teknik ekip yönlendiriyor.

1000 yataklı sahra hastanesi





Adana'da koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde sahra hastanesi planlaması yapıldığını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Sahra hastanesine gerek duyulmadan bu süreci hep birlikte atlatmayı temenni ediyorum. Ama olur da gerek duyulursa 1000 yataklı sahra hastanesi olarak TÜYAP Fuar Alanı kullanılabilecek” dedi.

Limonun başkenti





Mersin'in Erdemli ilçesinde koronavirüsle mücadele faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Uzmanlar koronavirüsten korunmanın en etkili metodlarından birinin de vücut direncinin yükseltilmesi olduğunu söylüyor. Malumunuz Erdemlimiz C vitamini içeren limonun başkenti. Lütfen limon tüketelim ve koronavirüsünden hep birlikte korunalım" dedi.

Esnafa ateş kontrolü





Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir talimatıyla ekipler tarafından semt pazarlarında, tüm esnafın ve vatandaşların koronovirüse karşı tedbir amaçlı ateşleri ölçülürken, ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sokaklar ilaçlanıyor





Düzce Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları, durakları ve üst geçitleri koronavirüs ile mücadele kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Dezenfekte tüneli





Ordu Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının il genelinde yayılımını önlemek için tamamen yerli ve milli imkânlarla ürettiği Aircor52 Dezenfekte Tüneli’ni tasarladı. Dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetleri üzerinde oluşan zararlı bakterilerin dezenfekte edilmesini sağlayan tünelin, insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Türkiye’ye örnek olacak tünelimizin marka tescilini almak için başvurumuzu da gerçekleştirdik" dedi.

Evde kalın biz getirelim





Samsun Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle özellikle evden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığa sahip vatandaşlara yönelik 'Evde Kalın, Biz Getirelim' uygulamasını hayata geçirdi. Evlerinde ziyaret edilen vatandaşların ilk olarak sağlık kontrolleri yapılıyor daha sonra banyo, tuvalet, elektronik eşyalar ve mobilyaları dezenfekte ediliyor. Başkan Mustafa Demir, "Yaşlılarımız yeter ki, salgın süresince evlerinde kalsınlar. Biz işimizin başındayız, onlar evlerinde rahat olsunlar" dedi.

Günlük 12 bin maske





Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, salgına karşı en çok ihtiyaç duyulan mataryeller arasında üst sıralarda bulunan maske için devreye girdi. Belediye Başkanı Fatma Şahin, "GASMEK'te günlük 12 bin maske dikiliyor. İlk önce belediye çalışanlarına ardından risk grubu yüksek olan sektörlere malzeme üretmeye başladık" dedi.

3 dilde iletişim





Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü 9 bin vatandaşı Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde arayarak herhangi bir istekleri olup olmadığını soruyor. Yaşlılardan gelen istekler ilgili birimlere iletilerek aynı gün çözüme kavuşturuluyor.

Ekmekler güvenli ellerde





Malatya'da koronavirüse karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "MEGSAŞ Ekmek Fabrikasında günde 75 çeşit farklı ürün üretiliyor. Herhangi bir un sıkıntımız bulunmamakta, ihtiyaç duyulması halinde ekmek fabrikamızdaki üretimimizi 200 bine kadar çıkarabilecek bir kapasiteye sahibiz. Vatandaşlarımız devletimizin almış olduğu kararlara uysunlar. Evlerinde kalsınlar" dedi.

Can dostlar unutulmadı







İnegöl Belediyesi, koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle lokanta, kafeterya ve benzeri yerlerin kapanması ve vatandaşların da 'Evde Kal' çağrılarına uymasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe genelinde periyodik olarak yaptığı mama ve su dağıtımlarını sıklaştırdı.