17.06.2020 - 10:38 |
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta olacak? Bakan Koca ne zaman açıklama yapacak?
Corona Virüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleşecek toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.Toplantısının ne zaman olacağı ise merak ediliyor. İşte Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili detaylar...
Corona virüs salgını sonrasında Türkiye'de Bilim Kurulu oluşturdu. Gelen bir son dakika haberine göre bugün Bilim Kurulu bir toplantı gerçekleştirilecek. Bilim Kurulu'nda alınacak kararlar ise merak ediliyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Corona Virüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.