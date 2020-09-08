BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler mağazalarda yerini aldı! BİM 8 Eylül aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Her hafta Salı ve Cuma günleri için yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ev hanımları ve ev ekonomisini düşünen bireyler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu hafta Salı günü BİM mağazalarında temizlik ve hijyen ürünlerinin yanı sıra Aç bitir ürünler, atıştırmalık ürün seçenekleri mağazalarda satışa sunuluyor. Peki BİM'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte BİM mağazalarında bugün satışa sunulacak ürünler listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU