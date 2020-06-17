BingÃ¶l'Ã¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ vurdu

17.06.2020 - 22:47 | | DHA
Bingöl'ü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ vurdu
BingÃ¶l'de, 5.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin yaralarÄ± sarÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken etkili olanÂ saÄŸanak nedeniyleÂ Solhan ilÃ§esine baÄŸlÄ± Arakonak Beldesinde derenin taÅŸmasÄ±yla tarÄ±m arazileri zarar gÃ¶rdÃ¼,Â Yedisu ilÃ§esi KayapÄ±nar karayolunda ise heyelan ve toprak kaymasÄ± oldu.Â
BingÃ¶lde meydana gelen 5.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin yaralarÄ± sarÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken,Â saÄŸanak sonrasÄ± Solhan ilÃ§esine baÄŸlÄ± Arakonak Beldesinde taÅŸan dere tarÄ±m arazilerine zarar verdi.
Yedisu ilÃ§esine baÄŸlÄ± KayapÄ±nar karayolunda ise daÄŸdan dÃ¼ÅŸen kaya parÃ§alarÄ± yolu 1Â saatÂ trafiÄŸe kapattÄ±. Deprem bÃ¶lgesinde inceleme yapan AKUT ekipleri yoldan geÃ§en araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼leriniÂ uyardÄ±. KarayollarÄ± ekipleri de kapanan yolu tekrar ulaÅŸÄ±ma aÃ§tÄ±.
Bingöl'ü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ vurduBingöl'de, 5.7 büyüklüÄŸündeki depremin yaralarÄ± sarÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken etkili olan saÄŸanak nedeniyle Solhan ilçesine baÄŸlÄ± Arakonak Beldesinde derenin taÅŸmasÄ±yla tarÄ±m arazileri zarar gördü, Yedisu ilçesi KayapÄ±nar karayolunda ise heyelan ve toprak kaymasÄ± oldu.