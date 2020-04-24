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24.04.2020 - 18:16 |

Buğlem İsminin Anlamı Nedir? Buğlem Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Son yıllarda, daha sık duymaya başladığımız isimlerden biri Buğlem. Buğlem, kız bebeklere verilen hoş bir isim olarak öne çıkıyor. Farklı bir tınıya sahip bu özel ismin anlamı da merak ediliyor ve internet üzerinden araştırılıyor. Sizlere bu konuda rehberlik etmek için Buğlem isminin anlamı nedir? Buğlem ne demek? İşte, detaylar.

Buğlem İsminin Anlamı Nedir? Buğlem Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Buğlem, nadir bilinen isimlerden biri. Kız çocuklarında rastladığımız bu özgün ismin nüfus kağıtlarında daha çok yer almaya başlaması ile anlamının bilinirliği de giderek artıyor. Buğlem, yeni nesil modern isimlerin arasında dikkat çekmektedir.

Buğlem Ne Demek?
Buğlem isminin kelime anlamı, 'cenneti müjdeleyen melek' demektir. Bunun dışında cennet bahçesi, cennetteki melekler anlamında da kullanılmaktadır. İnsanın onurlu ve erdemli duruşuna, başarılı bir hayata ve sevilen bir karaktere işarettir. Çocuklarına bu ismi vermek isteyen anne ve babaların, bu güzel ismi tercih etmelerinin en önemli sebebi pozitif anlamlarının varlığıdır. Bu isim pozitif ve yapıcı kavramları ihtiva etmektedir. Eski Kızılderili dilinde 'bereket yüklü bulut' anlamını da taşır.

Buğlem İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Buğlem ismi, Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Dini açıdan herhangi bir anlamı olmasa da sözlük anlamları itibari ile güzel anlamlar içermektedir.

Buğlem İsminin Özellikleri Nelerdir?
Buğlem ismini taşıyan kişiler, düzenli ve titiz insanlardır. Planlı hareket ederler. Hayatlarında karışıklıklara yer vermezler. Planlı ve disiplinli hareket etmeyi prensip haline getirmişlerdir.

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