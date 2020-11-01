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01.11.2020 - 19:05 |

1 Kasım Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı! Bugünkü korona tablosu şöyle...

21 Ekim'den bu yana koronavirüs hasta sayısı 2000'lerin üzerinde seyrediyor. Vaka sayılarındaki artış halkı tedirgin etmeye devam ederken akşam saatlerinde yeni korona tablosu araştırılıyor. Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

1 Kasım Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı! Bugünkü korona tablosu şöyle...

Koronavirüs aşısı ve ilacı için çalışmalar sürerken son bakarla birlikte vaka sayıları dünya ile birlikte Türkiye'de de artış gösteriyor. Umutlar vaka sayılarının düşmesi yönünde... Her akşam vatandaşlar korona tablosunu merak ederken 'Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?'

KORONAVİRÜS 1 KASIM VAKA SAYISI VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 1 Kasım vaka ve ölü sayısı açıklandı. Sağlık bakanlığı tarafından yeni korona tablosuna göre hasta sayısı 2 bin 106 olurken ölü sayısı 74 oldu.

1 Kasım Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı Bugünkü korona tablosu şöyle...

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun.

31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Kasım Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı Bugünkü korona tablosu şöyle...

    Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasıAnkara'nın Bala ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara- Konya karayolu Karahamzalı Mahallesi kavşağında meydana geldi.
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