Çevre hareketinin öncü isimlerindendi

Türkiye’de çevre savunuculuğunun önde gelen isimlerinden ve çalışma arkadaşımız Nil Kural’ın babası, İTÜ Maden Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenildi. KKTC ve Malta seyahatlerinin ardından 23 Kasım’da yakalandığı koronavirüs nedeniyle 28 Kasım’da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 70 yaşındaki Prof. Dr. Orhan Kural, gezgin kimliği, sigara karşıtlığı ve minimal yaşam tutkusuyla tanınıyordu.

Dünyanın en çok gezen isimlerinden biri olarak tanınan Kural’ın ölümü, doğa savunucuları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

29 günlük mücadele

Çok yönlü kişiliğiyle bilinen İTÜ Maden Fakültesi eski Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Orhan Kural, 29 gündür verdiği koronavirüs mücadelesini kaybetti. Doğanın korunması, doğal kaynakların tüketilmemesi ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi için mücadele eden Prof. Dr. Kural, minimal yaşama tutkusuyla evini farklı ülkelerden dünyayı gezen gençlerin ücretsiz kalacağı bir gezgin evine çevirmişti. Sigara karşıtlığıyla tanınan ve Sarı Ay Derneği’nin kurucu başkanı Kural, Cem Yılmaz başta olmak üzere pek çok ünlü ile sigara reklamı yaptıkları iddiasıyla sert tartışmalara girmiş ve şikayetçi olarak mahkemeye başvurmuştu.

Yoğun bakımdaydı

İnsanoğlunun dünyanın doğal kaynaklarını doymak bilmez aç gözlülüğüyle yok ettiğini savunarak yaşamında tüketimi en aza indiren Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüsün ekosisteminin geri dönülemez şekilde zarar gördüğü için ortaya çıktığını savunuyordu. 2020 yılına damga vuran virüsten ders alınması gerektiğini savunurken 23 Kasım’da koronavirüse yakalanan Kural süreci evde geçirmek istemişti.

Durumunun ağırlaşması üzerine 28 Kasım’da Sancaktepe Prof. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ne kaldırılan Prof. Dr. Kural, 9 Aralık’ta yoğun bakıma alınmıştı. 70 yaşındaki Kural’ın ölümü sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Birleşmiş Milletler’in tanıdığı 193 ülkenin tamamına giden bir seyyah olarak bilinen ve seyahat kültürünün gelişmesi için çabalayan Kural, dünya gezginlerinin Türkiye’ye gelmesi için çalışmalar yapıyordu. Dünyanın en sıradışı ve zengin seyyahlarının KKTC’deki Kapalı Maraş’a gelerek KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesini sağlayan Kural, en son Türk medyasında 14 Kasım günkü Milliyet Gazetesi’ne konuşmuştu.

KKTC’nin ardından Malta’ya giden Prof. Dr. Kural’ın ölümünün ardından mahkemelik olduğu komedyen Cem Yılmaz sosyal medya üzerinden üzüntüsünü paylaştı. Yılmaz mesajında, “Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural’a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kural, filmlerinde ve sosyal medyada sigara içerek gençleri özendirdiği iddiasıyla Cem Yılmaz’ın da arasında olduğu çok sayıda ünlü ismi mahkemeye vermişti. Yılmaz’a açtığı 10 Bin TL’lik tazminat davasını da kaybeden Kural, üzüntüsünü dile getirmişti.

1950 yılında İstanbul’da doğan Orhan Kural, İTÜ Maden Fakültesi’nin ardından burslu olarak New York Columbia Üniversitesi’ne gitti. Maden Yüksek Mühendisi olduktan sonra akademik yaşantısına başarılarla devam eden Prof. Dr. Kural, Türkiye’nin en iyi kömür uzmanlarından biriydi. İTÜ’de 44 yıl çalışan Kural, Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini 9 yıl yürüttü.

Vasiyetinde ‘Çelenk göndermeyin’ dedi

Vasiyetini bir video ile açıklayan Prof. Dr. Orhan Kural, hayvanları ve insanları sevmeyenlerin cenazesine gelmemesini istemişti. Cenazesine çelenk ya da çiçek yerine ÇEKÜL Vakfı’na fidan bağışı isteyen Prof. Dr. Kural, Prof. Dr. Cengiz Kuzu’ya hakkını helal etmedi.



65 yaşını doldurduğu için İTÜ Maden Fakültesi’ndeki görevine özel statüde devam etmesine izin vermeyen Kuzu dışında herkese hakkını helal eden Prof. Dr. Kural’ın cenazesi pandemi koşulları kapsamında Zincirlikuyu Mezarlığı’nda kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.









193 ülkeyi gezdi

Seyahatin yanı sıra matematik, çevre korumacılığı, yazarlık, fotoğrafçılık ve sokak hayvanları gibi farklı konularda farkındalık eylemleri yapan Kural, gittiği yüzlerce ülkeyi 17 gezi kitabında topladı. Bir anı ve bir matematik kitabı da yazan Kural, çok sayıda serginin yanı sıra 6 binden fazla konferansa imza attı. Çevre savunuculuğu için gittiği okul ve sivil toplum kuruluşlarında dünyanın dengesinin korunması için mesajlar veren Prof. Dr. Kural, İngilizce, Almanca ve İtalyanca biliyordu.



Birleşmiş Milletler’e kayıtlı 193 ülkeyi gezdiği için Nomadmania oluşumunda dünyanın en gezgin 50 insanı arasına giren Kural, Türkiye Gezginler (Kulübü) Derneği Kurucu Başkanı ve Sarı Ay Derneği Başkanı’ydı. Orta Afrika ülkesi Benin’in Fahri Konsolosu olan Kural, büyük Okyanus ülkesi Vanuatu’nun fahri konsolos yardımcısıydı. Binden fazla ödül ve plaketin sahibi Kural, doğa korumacılığının sembol isimlerindendi.

Erdoğan ve Şentop’tan taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Orhan Kural’a Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Twitter’dan “Kıymetli ilim adamı, çevre konusunda ve sigara ile mücadelede büyük emekleri olan, çağımızın modern seyyahlarından Prof. Dr. Orhan Kural’ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum” ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kural’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.