Çukur bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Çukur mart ayından bu yana yayınlanmıyor. Yaklaşık 4 aydır ekrana gelemeyen dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Bugün pazartesi ve normalde Çukur'un yayın günü... Peki, Çukur bu akşam var mı?

ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI?

Çukur'un yeni bölümü bu akşamda ekranlarda olmayacak. Dizinin yerine Acı Tatlı Ekşi adlı yerli film ekrana gelecek. Öte yandan Çukur 94. bölümünün ne zaman ekrana geleceği bilinmiyor.