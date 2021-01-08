Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Türksat 5A ne zaman fırlatılacak? Türksat 5A uydusu ne işe yarar?

Türksat 5A uydusu, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirildi. Elon Musk'ın şirketi SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinden uzaya gönderilecek. Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu 30 yıl uzayda hizmet verecek. İşte, Türksat 5A uydusu detayları...

TÜRKSAT 5A NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Türkiye'nin geliştirdiği uydunun 30 yıl boyunca hizmet vermek için yola düşeceği tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu. Buna göre Türksat 5A uydusu 8 Ocak 2021 tarihinde 04.28 itibarıyla yörüngesine fırlatılacak.

TÜRKSAT 5A UYDUSU NE İŞE YARAR?

Haberleşme uydusu olarak bilinen Türksat 5A, sadece Türkiye'ye değil dünya geneline hizmet verecek. Uydunun alanı ise iletişimdir.

TÜRKSAT 5A UYDUSU ÖZELLİKLERİ

Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya yönelik olarak, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilen uydudur. TAI'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test (UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile iş birliği sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5B'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ilerleyen süreçteki amaçlarından biri de Türksat 6B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi ile çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31 derece Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydunun fırlatılmasında roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 30 yıl olarak belirlendi.