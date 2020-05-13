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13.05.2020 - 13:47 | | DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! “Kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Son dakika gelen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’un Yeşilpınar Köyü’nde bulunan “Gölyanı Yaylası”nı, kesin korunacak hassas alan olarak tescillenmesi kararını onayladı. Karar bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! “Kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Doğal güzelliği nedeniyle, Trabzon’daki Uzungöl’e rakip olarak gösterilen Giresun Yağlıdere İlçesine’ne bağlı Yeşilpınar köyündeki “Gölyanı Yaylası”nın koruma derecesi arttırıldı. Resmi Gazete’nin 13 Mayıs 2020 tarihli sayısında, “Cumhurbaşkanı Kararı” olarak yayınlanan, Gölyanı Yaylası için şöyle denildi:

“Giresun İli, Yağlıdere İlçesi sınırları içerisinde bulunan Gölyanı Yaylası Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile liste sınır ve koordinatları gösterilen alanın Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Gölyanı Yaylası’nın bulunduğu parsel 218 bin 675 metrekare büyüklüğünde. Yayla içinde bulunan gölün ise büyüklüğü yaklaşık 3 bin metrekare. Yaylanın çevresi çam ağaçlarıyla çevrili. Hartama denilen ahşapla yapılmış evlerin bulunduğu yaylanın fotoğrafları, yağlıboya tablolarla yarışıyor. Son kararla Gölyanı Yaylası, turizm yatırımı adı altında betonlaşmaması, doğal güzelliğinin bozulmaması için güçlü bir set çekilmiş oldu.

 

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