Çürük Zıt Anlamlısı Nedir? Çürük Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Çürük kelimesi hem gerçek anlamı ile hem de mecaz anlamı ile birçok farklı çeşitte kullanılabilen bir kelimedir. Kelimenin en çok kullanılan zıt anlamı ise sağlam kelimesidir.

Çürük Zıt Anlamlısı Nedir?

Anlam bakımından birbirinin tam karşıtı olan kelimeler zıt anlamlı kelimelerdir. Her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Çürük kelimesinin ise birkaç zıt anlamlısı kelimesi vardır. Bunlar sağlam, dayanıklı, taze ve iyi kelimeleridir. Bu kelimeler çürük kelimesinin tam karşıt anlamlarıdır.

Çürük Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Eş anlamlı kelimeler ise zıt anlamlının aksine aynı anlamı barındıran kelimelerdir. Bu kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklı olsa da anlam bakımından aynı manayı barındırmaktadır. Çürük kelimesinin eş anlamlı kelimeleri ise bozulmuş, dayanaksız, temelsiz, boş ve sakat kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde çürük kelimesinin yerine kullanılabilir.

Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre çürük kelimesinin anlamı aşağıda sizlere verilmiştir.



- Çürümüş olan.

- Sağlam ve dayanıklı olmayan.

- Vurma veya sıkılaştırma sonucu vücutta oluşan mor leke.

- İş göremez, hastalıklı.

- Sağlam bir temele veya kanıtlara dayanmayan.

- Sakat.