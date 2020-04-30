MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Dere yatağında çürümüş erkek cesedi bulundu!
ABONE OL
30.04.2020 - 17:34 | | İHA

Dere yatağında çürümüş erkek cesedi bulundu!

Erzincan’da dere içerisinde vücudunun büyük bölümü çürümüş erkek cesedi bulundu. Cesedin 25 Aralık 2019 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Halil Ergülo (60) ait olabileceği değerlendiriliyor.

Dere yatağında çürümüş erkek cesedi bulundu!

Erzincan’da bugün öğle saatlerinde koyun otlatan bir çoban Kemah yolunun altından geçen dere içerisinde bir ceset olduğunu fark etti. Çoban durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Güvenlik güçlerinin olay yeri incelemesinin ardından vücudunun büyük bölümü çürümüş erkek cesedi, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

Öte yandan güvenlik güçleri cesedin büyük ihtimalle Erzincan’da 25 Aralık 2019 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan epilepsi hastası Halil Ergülo ait olabileceğini değerlendiriyor.

Erzincan kent merkezindeki evinden 25 Aralık 2019 günü ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Ergülo’nun ailesi, Müge Anlı programına da başvurmuştu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, AFAD ve komando ekipleri Karasu nehrinin kıyısı boyunca uzun süre drone ve kadavra köpek destekli arama tarama çalışması yürütmüş bir sonuç alınamamıştı.

Muğla'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem kameraya yansıdıMuğla'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.45'te Elazığ da 4.2 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti!

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Karaman'daki semt pazarlarında koronavirüs önlemleri

Karaman'daki semt pazarlarında koronavirüs önlemleri

Sıradaki Haber