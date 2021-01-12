Didem Nişancı kimdir, kaç yaşında? Janet Yellen'ın özel kalem müdürü...

Didem Nişancı ABD Hazine Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevi ile gündemde... ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesiyle Hazine Bakanı görevine getirilecek olan ilk kadın Hazine Bakanı Janet Yellen'in özel kalemi müdürlüğü görevine getirilecek olan Didem Nişancı kimdir? Didem Nişancı görevi neydi?

DİDEM NİŞANCI KİMDİR?

Söz konusu göreve ilişkin teklifin Bloomberg LP'de kamu politikası bölümünde yönetici olan Nişancı'ya sunulduğu ve Nişancı'nın görevi kabul ettiği belirtildi.

Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.

Didem Nişancı 9 Mart 1973 doğumlu.